Нафта посилила підйом, Brent біля $85,9 за барель

Зростання цін на нафту еталонних марок прискорилося вдень у четвер, котирування відновлюються після зниження за підсумками попередніх трьох сесій.

Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:23 EET подорожчали на $1,28 (1,51%) - до $85,91 за барель.

Котирування грудневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $1,29 (1,6%) - до $81,73 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,5%, WTI - на 0,7% на даних про зростання резервів нафти в США за підсумками другого тижня поспіль.

Комерційні запаси минулого тижня збільшилися на 773 тис. барелів, повідомило міністерство енергетики США. Опитані Bloomberg експерти прогнозували зростання на 1,8 млн барелів.

Товарні запаси бензину зросли на 65 тис. барелів, дистилятів - зменшилися на 792 тис. барелів. Аналітики очікували скорочення на 133 тис. і 1 млн барелів відповідно.

Крім того, напередодні Федеральна резервна система (ФРС) очікувано зберегла ключову відсоткову ставку на рівні 5,25-5,5%, але не стала виключати можливість її підйому в грудні.

"Brent піднімається на позитиві від того, що Федрезерв продовжує утримуватися від підвищень ставки", - написали аналітики ING Ева Менті і Уоррен Паттерсон.

