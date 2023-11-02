Нафта подорожчала більш ніж на 1% після того, як ФРС зберегла відсоткову ставку без змін

Нафта зросла більш ніж на 1% у четвер, перервавши триденне падіння, оскільки схильність до ризику повернулася на фінансові ринки після того, як Федеральна резервна система США зберегла базові процентні ставки без змін.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:24 EET зросли на 89 центів, або 1,1%, до $85,52 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 91 цент, або 1,1% до $81,35 за барель.

Обидва еталонні індекси на попередній сесії встановилися на своїх багатотижневих мінімумах.

Ралі нафти супроводжується зростанням фінансових активів після того, як ФРС зберегла базову процентну ставку без змін на рівні 5,25-5,50%.

Політики щосили намагалися визначити, чи можуть фінансові умови вже бути досить жорсткими, щоб контролювати інфляцію, чи економіка, яка продовжує перевершувати очікування, може потребувати ще більшої стриманості.

«Цілком ймовірно, що ФРС в грудні знову зробить паузу, залишивши двері відчиненими для подальшого підвищення у разі потреби... Це потенційно може стабілізувати рухи зі зниження ризику, що спостерігалися останні кілька місяців», - Джон Майєр, головний інвестиційний директор компанії. Global X ETF, йдеться у примітці.

Інвестори також стежать за розвитком подій на Близькому Сході, що змушує інвесторів нервувати з приводу того, чи це може порушити постачання нафти по всьому регіону.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав мусульманські держави припинити експорт нафти та продуктів харчування до Ізраїлю, вимагаючи припинити бомбардування сектору Газа, повідомляють державні ЗМІ.

Згідно з енергетичними даними США, Іран, член Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), 2022 року видобував близько 2,5 мільйона барелів нафти на день.

Учасники ринку очікують на засідання Банку Англії, яке очікується в четвер. У Європі жовтнева інфляція в єврозоні була найнижчою за два роки, як показали екстрені дані Євростату, що посилює думку, що Європейський центральний банк навряд чи найближчим часом підвищить відсоткові ставки.

За оцінками аналітиків J.P.Morgan, світовий попит на нафту в жовтні склав у середньому 102,1 мільйона барелів на добу, що приблизно на 100 000 барелів на добу нижче за попередній прогноз на цей місяць.

Дані Управління енергетичної інформації США (EIA) показали, що запаси сирої нафти в країні збільшилися, оскільки нафтопереробні заводи, що проходять сезонне технічне обслуговування, перезапускали установки повільніше, ніж очікувалося.

Але, незважаючи на зниження обсягів переробки, запаси бензину в США зросли за тиждень на 0,1 мільйона барелів до 223,5 мільйона барелів, повідомляє EIA.