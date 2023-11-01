Нафта зростає напередодні засідання ФРС, оскільки конфлікт на Близькому Сході триває

Ціни на нафту зросли на початку торгів у середу напередодні ключових засідань глобальних центральних банків цього тижня, включаючи засідання Федеральної резервної системи США, оскільки ринок також уважно стежив за останніми подіями конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Січневі ф'ючерси на нафту Brent о 05:30 EET зросли на 0,3%, або 28 центів, до $85,30 за барель після падіння більш ніж на 1% у вівторок. Грудневі ф'ючерси на нафту Brent за підсумками терміну контракту у вівторок подешевшали на 4 центи і становили $87,41 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,2%, або 16 центів до $81,02 за барель після втрати близько 1,6% на попередній сесії.

"Ціни на нафту стабілізуються напередодні ключового оновлення випуску, прийнятого Казначейством і рішенням FOMC щодо ставки", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA, маючи на увазі Федеральний комітет з відкритого ринку, який визначає напрямок грошово-кредитної політики США.

"Геополітичні ризики зберігаються, і це, схоже, компенсує деякі рекордні рівні видобутку, досягнуті в США".

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 1,3 мільйона барелів минулого тижня, а запаси палива скоротилися приблизно на 360 000 барелів, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти. Запаси дистилятів скоротилися приблизно на 2,5 мільйонів барелів.

Підвищення відсоткові ставки, спрямоване на стримування інфляції, може уповільнити економічне зростання і скоротити попит на нафту, тоді як зниження ставок з метою стимулювання витрат може збільшити споживання нафти.

Очікується, що ФРС, яка завершить своє засідання у середу, збереже ставки на стабільному рівні, згідно з опитуванням, проведеним інструментом Fedwatch CME.

У Європі жовтнева інфляція в єврозоні була на найнижчому рівні за два роки, знизившись до 2,9% з 4,3% у вересні, як показали екстрені дані Євростату, що спричинило очікування, що Європейський центральний банк навряд чи найближчим часом підвищить процентні ставки.

Банк Англії збереться у четвер.

У Китаї виробнича активність несподівано скоротилася у жовтні, як показало приватне дослідження, що посилило похмурі офіційні дані оприлюднені днем раніше та порушило питання щодо крихкого відновлення економіки на початку четвертого кварталу. Китай є найбільшим у світі імпортером нафти.

У довгостроковій перспективі аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ціни на Brent досягнуть $100 за барель до червня наступного року, оскільки акції плавно падатимуть.

Хоча ринок зараз стискується помірними темпами, він може стати дуже напруженим у більш віддаленому майбутньому, хоча тенденції продуктивності і попиту на нафту також матимуть вирішальне значення, додають аналітики в примітці.

На Близькому Сході у вівторок ізраїльські авіаудари завдали удару по густонаселеному табору біженців у секторі Газа, внаслідок чого загинули щонайменше 50 палестинців та командир ХАМАС.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який відвідає Ізраїль у п'ятницю, заявив, що США та інші країни розглядають «безліч можливих варіантів» майбутнього сектору Газа, якщо бойовики ХАМАС будуть виведені з-під контролю.