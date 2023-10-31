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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають, Brent торгується біля $88,3 за барель

 

Ціни на нафту зростають у вівторок після різкого падіння за підсумками попередньої сесії, трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході.

Армія оборони Ізраїлю продовжує військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази, розпочату після атаки радикального угруповання на країну. Це поки що не спровокувало ширшого регіонального конфлікту, який міг би поставити під загрозу постачання нафти з Близького Сходу, зазначає агентство Bloomberg.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:45 EET у вівторок становить $88,3 за барель, що на $0,85 (0,97%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,59 (0,72%), до $82,9 за барель.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив напередодні, що Ізраїль не піде на припинення вогню в Секторі Гази.

"Імовірність скорочення постачань нафти з Близького Сходу зберігається, і, якщо це станеться, ціни на нафту піднімуться до річних піків, а можливо, і вище, - каже аналітик PVM Тамаш Варга. - Однак досі суттєвого стрибка цін очікувати не варто".

Стримувальним фактором для нафтового ринку є сигнали відновлення спаду активності в промисловому секторі Китаю.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості КНР у жовтні знизився до 49,5 пункту порівняно з 50,2 пункту місяцем раніше, повідомило у вівторок Державне статистичне управління (ДСУ) країни. Значення індексу нижче позначки в 50 пунктів свідчить про спад активності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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