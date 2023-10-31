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Джильберт Честертон
У жовтні ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС зросли ще на близько 50 копійок
13:54 31.10.2023 |
За місяць (2-31 жовтня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 40 копійок і становить 55,51 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 29 копійок - до 58,36 грн/л, а літр дизельного пального додав 58 копійок (55,67 грн/л). Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на бензини найбільше - на 2 грн/л - до 56,00 грн/л (А-95) і 56,50 грн/л (А-95+) відповідно. Дизельне пальне здорожчало на 1 грн/л - до 55,00 грн/л.
Усі види пального на 1 грн/л здорожчали у мережі SOCAR: бензин А-95 - до 59,99 грн/л, бензин А-95+ - до 61,99 грн/л, ДП - до 59,99 грн/л. Бензини А-95 і А-95+ у мережі Shell за місяць виросли в ціні на 0,9-1 грн/л, до 57,79 і 58,89 грн/л, дизпальне додало 0,9 грн/л (до 57,79 грн/л).
Мережі Neftek, «БРСМ-Нафта», Prime, «Укр-Петроль», Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,04-1,50 грн/л (див. табл.).
Разом з цим деякі мережі за звітний період знизили ціни на пальне. Зокрема на станціях UPG й AMIC просіли ціни на бензин, і тепер А-95 на АЗК UPG коштує 54,90 грн/л (-70 коп./л), на станціях AMIC - 55,94 грн/л (-5 коп./л); бензин з покращеними показниками якості в мережі UPG продається за 56,90 грн/л (-70 коп./л), у мережі AMIC - за 57,24 грн/л (-25 коп./л) відповідно.
Бензин А-95 також здешевшав за місяць на автозаправних станціях мереж U.GO (-29 коп./л), Ovis (-1 грн/л) і Avantage7 (-60 коп./л) - до 54,51 грн/л, 54,99 грн/л і 49,95 грн/л відповідно.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 2 по 31 жовтня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
31.10.23
|
Зм.
|
31.10.23
|
Зм.
|
31.10.23
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Авіас
|
56,00
|
2,00
|
56,50
|
2,00
|
55,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
54,90
|
1,00
|
UPG
|
54,90
|
-0,70
|
56,90
|
-0,70
|
54,90
|
0,30
|
AMIC
|
55,94
|
-0,05
|
57,24
|
-0,25
|
56,22
|
0,42
|
Shell
|
57,79
|
0,90
|
59,89
|
1,00
|
57,79
|
0,90
|
SOCAR
|
59,99
|
1,00
|
61,99
|
1,00
|
59,99
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
52,73
|
0,04
|
53,22
|
0,45
|
KLO
|
56,29
|
0,20
|
58,49
|
0,20
|
55,79
|
0,20
|
U.GO
|
54,51
|
-0,29
|
54,44
|
0,64
|
Автотранс
|
55,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
Chipo
|
54,08
|
0,58
|
54,32
|
1,37
|
Авантаж 7
|
49,95
|
-0,60
|
51,55
|
0,00
|
Prime
|
54,50
|
0,70
|
54,50
|
0,70
|
Укр-Петроль
|
53,50
|
1,70
|
53,50
|
1,70
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
54,29
|
1,00
|
54,09
|
1,00
|
Ovis
|
54,99
|
-1,00
|
57,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
VST
|
54,80
|
1,20
|
54,20
|
1,30
|
Marshal
|
54,40
|
0,00
|
54,40
|
1,00
|
Маркет
|
51,19
|
0,90
|
51,39
|
0,50
|
Олас
|
53,50
|
0,00
|
53,50
|
0,60
|
VostokGaz
|
54,39
|
0,40
|
54,39
|
0,40
|
Neftek
|
57,99
|
1,50
|
59,99
|
0,50
|
57,99
|
1,50
|
Кворум
|
54,48
|
0,50
|
53,98
|
0,50
|
ZOG
|
55,00
|
1,00
|
56,00
|
0,50
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
55,79
|
0,00
|
Green Wave
|
55,50
|
0,00
|
54,80
|
1,00
|
RLS
|
53,90
|
1,00
|
56,00
|
1,00
|
53,90
|
1,00
|
Фактор
|
51,50
|
1,50
|
51,50
|
1,40
|
Середня ціна в Україні
|
55,51
|
0,40
|
58,36
|
0,29
|
55,67
|
0,58
|
|
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