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АНАЛІТИКА

У жовтні ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС зросли ще на близько 50 копійок

У жовтні ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС зросли ще на близько 50 копійок

 

За місяць (2-31 жовтня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 40 копійок і становить 55,51 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 29 копійок - до 58,36 грн/л, а літр дизельного пального додав 58 копійок (55,67 грн/л). Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на бензини найбільше - на 2 грн/л - до 56,00 грн/л (А-95) і 56,50 грн/л (А-95+) відповідно. Дизельне пальне здорожчало на 1 грн/л - до 55,00 грн/л.

Усі види пального на 1 грн/л здорожчали у мережі SOCAR: бензин А-95 - до 59,99 грн/л, бензин А-95+ - до 61,99 грн/л, ДП - до 59,99 грн/л. Бензини А-95 і А-95+ у мережі Shell за місяць виросли в ціні на 0,9-1 грн/л, до 57,79 і 58,89 грн/л, дизпальне додало 0,9 грн/л (до 57,79 грн/л).

Мережі Neftek, «БРСМ-Нафта», Prime, «Укр-Петроль», Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,04-1,50 грн/л (див. табл.).

Разом з цим деякі мережі за звітний період знизили ціни на пальне. Зокрема на станціях UPG й AMIC просіли ціни на бензин, і тепер А-95 на АЗК UPG коштує 54,90 грн/л (-70 коп./л), на станціях AMIC - 55,94 грн/л (-5 коп./л); бензин з покращеними показниками якості в мережі UPG продається за 56,90 грн/л (-70 коп./л), у мережі AMIC - за 57,24 грн/л (-25 коп./л) відповідно.

Бензин А-95 також здешевшав за місяць на автозаправних станціях мереж U.GO (-29 коп./л), Ovis (-1 грн/л) і Avantage7 (-60 коп./л) - до 54,51 грн/л, 54,99 грн/л і 49,95 грн/л відповідно.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 2 по 31 жовтня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

31.10.23

Зм.

31.10.23

Зм.

31.10.23

Зм.

ОККО

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

WOG

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

Авіас

56,00

2,00

56,50

2,00

55,00

1,00

Укрнафта

53,90

0,00

55,90

0,00

54,90

1,00

UPG

54,90

-0,70

56,90

-0,70

54,90

0,30

AMIC

55,94

-0,05

57,24

-0,25

56,22

0,42

Shell

57,79

0,90

59,89

1,00

57,79

0,90

SOCAR

59,99

1,00

61,99

1,00

59,99

1,00

БРСМ-Нафта

52,73

0,04

    

53,22

0,45

KLO

56,29

0,20

58,49

0,20

55,79

0,20

U.GO

54,51

-0,29

    

54,44

0,64

Автотранс

55,98

0,00

    

55,98

0,00

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

55,99

0,00

Chipo

54,08

0,58

    

54,32

1,37

Авантаж 7

49,95

-0,60

    

51,55

0,00

Prime

54,50

0,70

    

54,50

0,70

Укр-Петроль

53,50

1,70

    

53,50

1,70

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

54,29

1,00

    

54,09

1,00

Ovis

54,99

-1,00

57,99

0,00

55,49

0,00

VST

54,80

1,20

    

54,20

1,30

Marshal

54,40

0,00

    

54,40

1,00

Маркет

51,19

0,90

    

51,39

0,50

Олас

53,50

0,00

    

53,50

0,60

VostokGaz

54,39

0,40

    

54,39

0,40

Neftek

57,99

1,50

59,99

0,50

57,99

1,50

Кворум

54,48

0,50

    

53,98

0,50

ZOG

55,00

1,00

    

56,00

0,50

Катрал

55,99

0,00

    

55,79

0,00

Green Wave

55,50

0,00

    

54,80

1,00

RLS

53,90

1,00

56,00

1,00

53,90

1,00

Фактор

51,50

1,50

    

51,50

1,40

Середня ціна в Україні

55,51

0,40

58,36

0,29

55,67

0,58
За матеріалами: EnKorr
 

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