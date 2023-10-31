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У жовтні автогаз на АЗС здорожчав на 2,4 грн/л
11:53 31.10.2023 |
Середня ціна на скраплений газ за місяць (2-31 жовтня) у мережах АЗС зросла на 2,44 грн/л - до 28,19 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО, SOCAR і WOG автогаз здорожчав на 2,50 грн/л, до 28,99 грн/л, 28,99 грн/ і 28,98 грн/л відповідно.
На 2,45 грн/л збільшила ціни консолідована мережа «Привату» (28,51 грн/л). Державна «Укрнафта» підняла ціну на 1,5 грн/л, до 26,90 грн/л, а «Авантаж 7» — на 2 грн/л, до 26,45 грн/л.
На своїх АЗС мережа Chipo виставила на стелу 28,02 грн/л (+3,1 грн/л до 2 жовтня). На станціях KLO і BVS продукт здорожчав на 2,4 і 2,8 грн/л, до 28,39 і 27,99 грн/л відповідно.
Крім того, на 1,5-3,5 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, UPG, «Нефтек» та інших (див. табл.).
Як повідомляв enkorr, роздрібні оператори ринку прогнозують подальше зростання вартості продукту у межах 1 грн/л. Причини — зростання закупівельних цін, а також проблеми з простоями газовозів на кордоні, основного чинника здорожчання.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 2 по 31 травня, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
28,99
|
2,50
|
Neftek
|
28,99
|
2,50
|
SOCAR
|
28,99
|
2,50
|
WOG
|
28,98
|
2,50
|
Ovis
|
28,69
|
3,20
|
Авіас
|
28,51
|
2,45
|
Рур груп
|
28,50
|
3,50
|
Rodnik
|
28,49
|
3,20
|
KLO
|
28,39
|
2,40
|
UPG
|
28,38
|
2,66
|
ZOG
|
28,30
|
2,50
|
AMIC
|
28,29
|
2,72
|
U.GO
|
28,28
|
2,83
|
Shell
|
28,23
|
2,32
|
Chipo
|
28,02
|
3,10
|
VostokGaz
|
27,99
|
2,60
|
BVS
|
27,99
|
2,80
|
Автотранс
|
27,98
|
2,80
|
Катрал
|
27,97
|
3,50
|
VST
|
27,90
|
3,00
|
Mango
|
27,89
|
2,32
|
Marshal
|
27,70
|
3,30
|
Motto
|
27,68
|
2,20
|
Олас
|
27,50
|
2,60
|
RLS
|
27,40
|
2,50
|
БРСМ-Нафта
|
27,40
|
2,44
|
Кворум
|
27,08
|
2,20
|
Luxwen
|
26,95
|
2,66
|
Green Wave
|
26,90
|
2,00
|
Укрнафта
|
26,90
|
1,50
|
Авантаж 7
|
26,45
|
2,00
|
Prime
|
26,00
|
2,00
|
Середня ціна в Україні
|
28,19
|
2,44
|
|
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