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АНАЛІТИКА

У жовтні автогаз на АЗС здорожчав на 2,4 грн/л

У жовтні автогаз на АЗС здорожчав на 2,4 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ за місяць (2-31 жовтня) у мережах АЗС зросла на 2,44 грн/л - до 28,19 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО, SOCAR і WOG автогаз здорожчав на 2,50 грн/л, до 28,99 грн/л, 28,99 грн/ і 28,98 грн/л відповідно.

На 2,45 грн/л збільшила ціни консолідована мережа «Привату» (28,51 грн/л). Державна «Укрнафта» підняла ціну на 1,5 грн/л, до 26,90 грн/л, а «Авантаж 7» — на 2 грн/л, до 26,45 грн/л.

На своїх АЗС мережа Chipo виставила на стелу 28,02 грн/л (+3,1 грн/л до 2 жовтня). На станціях KLO і BVS продукт здорожчав на 2,4 і 2,8 грн/л, до 28,39 і 27,99 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,5-3,5 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, UPG, «Нефтек» та інших (див. табл.).

Як повідомляв enkorr, роздрібні оператори ринку прогнозують подальше зростання вартості продукту у межах 1 грн/л. Причини — зростання закупівельних цін, а також проблеми з простоями газовозів на кордоні, основного чинника здорожчання.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 2 по 31 травня, грн/л

Компанія

Ціна

Зм.

ОККО

28,99

2,50

Neftek

28,99

2,50

SOCAR

28,99

2,50

WOG

28,98

2,50

Ovis

28,69

3,20

Авіас

28,51

2,45

Рур груп

28,50

3,50

Rodnik

28,49

3,20

KLO

28,39

2,40

UPG

28,38

2,66

ZOG

28,30

2,50

AMIC

28,29

2,72

U.GO

28,28

2,83

Shell

28,23

2,32

Chipo

28,02

3,10

VostokGaz

27,99

2,60

BVS

27,99

2,80

Автотранс

27,98

2,80

Катрал

27,97

3,50

VST

27,90

3,00

Mango

27,89

2,32

Marshal

27,70

3,30

Motto

27,68

2,20

Олас

27,50

2,60

RLS

27,40

2,50

БРСМ-Нафта

27,40

2,44

Кворум

27,08

2,20

Luxwen

26,95

2,66

Green Wave

26,90

2,00

Укрнафта

26,90

1,50

Авантаж 7

26,45

2,00

Prime

26,00

2,00

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За матеріалами: EnKorr
 

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