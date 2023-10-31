У жовтні автогаз на АЗС здорожчав на 2,4 грн/л

Середня ціна на скраплений газ за місяць (2-31 жовтня) у мережах АЗС зросла на 2,44 грн/л - до 28,19 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО, SOCAR і WOG автогаз здорожчав на 2,50 грн/л, до 28,99 грн/л, 28,99 грн/ і 28,98 грн/л відповідно.

На 2,45 грн/л збільшила ціни консолідована мережа «Привату» (28,51 грн/л). Державна «Укрнафта» підняла ціну на 1,5 грн/л, до 26,90 грн/л, а «Авантаж 7» — на 2 грн/л, до 26,45 грн/л.

На своїх АЗС мережа Chipo виставила на стелу 28,02 грн/л (+3,1 грн/л до 2 жовтня). На станціях KLO і BVS продукт здорожчав на 2,4 і 2,8 грн/л, до 28,39 і 27,99 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,5-3,5 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, UPG, «Нефтек» та інших (див. табл.).

Як повідомляв enkorr, роздрібні оператори ринку прогнозують подальше зростання вартості продукту у межах 1 грн/л. Причини — зростання закупівельних цін, а також проблеми з простоями газовозів на кордоні, основного чинника здорожчання.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 2 по 31 травня, грн/л