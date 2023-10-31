Ціни на золото впали нижче за $2000, оскільки занепокоєння ФРС зростає, M. East побоюється зниження

Ціни на золото впали нижче за ключові рівні у вівторок, оскільки послаблення побоювань з приводу війни між Ізраїлем і Хамасом підірвало попит на безпечні притулки, тоді як очікування засідання Федеральної резервної системи утримувало упереджене ставлення трейдерів до долара.

У той час як війна між Ізраїлем і ХАМАСом, як і раніше, не виявляла жодних ознак деескалації, трейдери почали встановлювати нижчу премію за ризик конфлікту з огляду на те, що жодні інші арабські держави, мабуть, поки до неї не приєдналися. Це призвело до того, що золото втратило частину завоювань, досягнутих раніше у жовтні, на початку війни.

Зміцнення долара перед засіданням ФРС також чинило тиск на жовтий метал, оскільки трейдери розгорнулися у бік долара США, щоб підготуватися до будь-яких сюрпризів яструбів від засідання.

Спотове золото впало на 0,2% до $1992,88 за унцію, а термін дії ф'ючерсів на золото спливає.

Жовтий метал торгувався зі зниженням цього тижня, оскільки увага ринку в основному зосередилася на рішенні ФРС щодо відсоткових ставок у середу.

Хоча центральний банк, як очікується, збереже свою базову ставку без змін, він також, як очікується, підтвердить свою позицію щодо підвищення ставок у довгостроковій перспективі з огляду на нещодавні ознаки стійкої інфляції у США та стійкості економіки.

Очікується, що такий сценарій обмежить будь-який значний потенціал зростання золота з огляду на те, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість купівлі злитків. Ця тенденція чинила сильний тиск на золото минулого року, і будь-які наближення до рівня 2000 доларів за унцію були значною мірою обмежені.

Проте попит на безпечні притулки на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС призвів до того, що ціни на золото в жовтні зросли на 6-8%, що є найкращим місячним приростом з березня. 2023 року вартість жовтого металу також зросла майже на 10%.

Серед промислових металів ціни на мідь впали у вівторок після економічних даних, що розчаровують, від найбільшого імпортера Китаю.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,5% - до $3,6377 за фунт.

Дані індексу менеджерів із закупівель показали, що виробнича активність Китаю несподівано скоротилася у жовтні, тоді як невиробничий сектор зростав повільніше, ніж очікувалося.

Результати показали, що зусилля Пекіна зі стимулювання економіки надали лише обмежену підтримку китайській економіці, і що інші фактори, зокрема криза нерухомості та слабка торгівля, також сповільнювали зростання.

Це порушило питання про те, наскільки високим залишиться попит на мідь у найближчі місяці.