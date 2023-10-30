Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $89,45 за барель

Нафтові котирування знижуються в понеділок, учасники ринку стежать за розвитком подій на Близькому Сході.

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:19 EET подешевшали на $1,03 (1,14%) - до $89,45 за барель.

Котирування грудневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $1,17 (1,37%) - до $84,37 за барель.

Минулої п'ятниці обидві марки подорожчали майже на 3%. Водночас за підсумками всього минулого тижня Brent подешевшала на 1,8%, WTI - на 2,9%.

"П'ятничне ралі стало наслідком того, що трейдери побоювалися серйозної ескалації у вихідні", - зазначив Оле Гансен із Saxo Bank A/S.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив у вихідні про ухвалене владою країни рішення перейти до другого етапу операції, в якому буде задіяно більше військовослужбовців безпосередньо в Секторі Гази. Раніше Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зробила низку рейдів у сектор.

Водночас той факт, що Іран поки що не втягнутий у конфлікт, дещо заспокоює інвесторів.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США збільшилася на дві й становила 504 одиниці. Кількість газових установок знизилася на одну, до 117.