Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Оптовий ринок палива: місцями – хмарно

 

Черги на кордонах продовжують стояти й навіть зростають. Проте ринок адаптується, залучаючи додатковий парк і все більше поглядаючи на залізницю. Минулого тижня почали спостерігатися перші ознаки нормалізації ситуації, хоча в окремих регіонах триває пошук ресурсу. У будь-якому разі ціна на внутрішньому ринку дещо знизилась.

Основним важелем у формуванні ціни у цей період було зниження європейських котирувань. З 23 по 26 жовтня ціни в Європі зменшились у середньому на $33/т: вартість ДП у Середземномор'ї склала $880-896/т, у портах північної Європи - майже $906/т. Таке здешевшання в середньому еквівалентне 1,3 грн/л.

Ціни на ДП від більш суттєвого зниження стримувалися складнощами з постачаннями імпортного продукту й здорожчанням логістичних затрат.

Стояли й стоятимемо!

На кордонах ситуація залишається складною. Постачання ресурсу з портів Болгарії і Молдови залишаються мінімальними.

«На Русе дизпальне не пропонують. Ті обсяги, які раніше зайшли з терміналу, стоять, - прокоментували ситуацію в одній із паливних компаній. - У Білоземі ресурс пропонують з премією $90/т+ ескаляція».

Як повідомили учасники ринку, зараз до пального з Білозему надається повний пакет документів, необхідних для розмитнення ресурсу.

На румунському напрямку дві черги - на кордоні й у Констанці. «Доводиться чекати до 8 днів, щоб завантажитись», - розповів імпортер, який постачає ресурс із цього напрямку. На інших румунських терміналах черги становлять 3-4 доби.

Згідно з даними сервісу «єЧерга», зараз черга на кордоні становить 9-15 днів, що на декілька днів більше, ніж позаминулого тижня. Хоча, здавалось, більше вже просто нікуди.

Тим часом на північному кордоні час простою теж зростає - 11-12 діб проти 9-12 днів тижнем раніше.

Невеличкою компенсацією можна вважати дисконт від польських компаній, премії дещо впали - з $110/т до $105/т.

Час лікує

Водночас покращилась ситуація з розмитненням ДП. Після 17 жовтня більшість компаній зіткнулися з «документарними» труднощами. У кращому разі це збільшувало сумарний час простою бензовоза на кордоні на 1-2 дні. З плином часу питань стає менше, ситуація значно поліпшиласб, кажуть і імпортери, й митники.

«Уже є повне розуміння, які документи потрібні, тому час розмитнення скоротився до години-двох», - розповіли в одній із великих паливних компаній.

«Після змін, які відбулися в жовтні (додаткові перевірки походження газу з болгарських і молдовських напрямків, митні зміни - ek), географія постачань дизпального зменшилась, але, в принципі, вже все налагоджується», - прокоментував один із трейдерів.

За оперативними даними enkorr, з 19 по 25 жовтня кількість задекларованих бензовозів збільшилась на 13% порівняно з тижнем раніше. Тим часом обсяг ввезеного ДП збільшився на 35%.

Хід вагоном

Через автомобільні черги на кордоні зростає привабливість постачань залізничним і морським транспортом. Так, за 25 днів жовтня залізницею було постачено на 14% більше, ніж за весь вересень, морем - такий же обсяг, як і за 30 днів вересня.

Оптовий ринок палива: місцями – хмарно

 

Загалом, як і очікувалось, ситуація поступово нормалізується. Разом із тим в окремих регіонах оператори кажуть про локальну нестачу пропозицій дизпального. Частіше такі повідомлення лунали з півночі країни.

Як зазначають представники паливних компаній, черги на кордоні триватимуть до середини-кінця листопада. На той час кількість вантажів з агропродукцією повинна зменшитися, що прискорить проходження кордону бензовозами.

Оптовий ринок палива: місцями – хмарно

 
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4216
  0,0866
 0,24
EUR
 1
 38,3774
  0,0913
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3843  0,02 0,05 38,0189  0,03 0,07
EUR 39,6796  0,02 0,06 40,5296  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3850  0,04 0,10 36,3700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес