Фінансові новини
- |
- 30.10.23
- |
- 13:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оптовий ринок палива: місцями – хмарно
13:27 30.10.2023 |
Черги на кордонах продовжують стояти й навіть зростають. Проте ринок адаптується, залучаючи додатковий парк і все більше поглядаючи на залізницю. Минулого тижня почали спостерігатися перші ознаки нормалізації ситуації, хоча в окремих регіонах триває пошук ресурсу. У будь-якому разі ціна на внутрішньому ринку дещо знизилась.
Основним важелем у формуванні ціни у цей період було зниження європейських котирувань. З 23 по 26 жовтня ціни в Європі зменшились у середньому на $33/т: вартість ДП у Середземномор'ї склала $880-896/т, у портах північної Європи - майже $906/т. Таке здешевшання в середньому еквівалентне 1,3 грн/л.
Ціни на ДП від більш суттєвого зниження стримувалися складнощами з постачаннями імпортного продукту й здорожчанням логістичних затрат.
Стояли й стоятимемо!
На кордонах ситуація залишається складною. Постачання ресурсу з портів Болгарії і Молдови залишаються мінімальними.
«На Русе дизпальне не пропонують. Ті обсяги, які раніше зайшли з терміналу, стоять, - прокоментували ситуацію в одній із паливних компаній. - У Білоземі ресурс пропонують з премією $90/т+ ескаляція».
Як повідомили учасники ринку, зараз до пального з Білозему надається повний пакет документів, необхідних для розмитнення ресурсу.
На румунському напрямку дві черги - на кордоні й у Констанці. «Доводиться чекати до 8 днів, щоб завантажитись», - розповів імпортер, який постачає ресурс із цього напрямку. На інших румунських терміналах черги становлять 3-4 доби.
Згідно з даними сервісу «єЧерга», зараз черга на кордоні становить 9-15 днів, що на декілька днів більше, ніж позаминулого тижня. Хоча, здавалось, більше вже просто нікуди.
Тим часом на північному кордоні час простою теж зростає - 11-12 діб проти 9-12 днів тижнем раніше.
Невеличкою компенсацією можна вважати дисконт від польських компаній, премії дещо впали - з $110/т до $105/т.
Час лікує
Водночас покращилась ситуація з розмитненням ДП. Після 17 жовтня більшість компаній зіткнулися з «документарними» труднощами. У кращому разі це збільшувало сумарний час простою бензовоза на кордоні на 1-2 дні. З плином часу питань стає менше, ситуація значно поліпшиласб, кажуть і імпортери, й митники.
«Уже є повне розуміння, які документи потрібні, тому час розмитнення скоротився до години-двох», - розповіли в одній із великих паливних компаній.
«Після змін, які відбулися в жовтні (додаткові перевірки походження газу з болгарських і молдовських напрямків, митні зміни - ek), географія постачань дизпального зменшилась, але, в принципі, вже все налагоджується», - прокоментував один із трейдерів.
За оперативними даними enkorr, з 19 по 25 жовтня кількість задекларованих бензовозів збільшилась на 13% порівняно з тижнем раніше. Тим часом обсяг ввезеного ДП збільшився на 35%.
Хід вагоном
Через автомобільні черги на кордоні зростає привабливість постачань залізничним і морським транспортом. Так, за 25 днів жовтня залізницею було постачено на 14% більше, ніж за весь вересень, морем - такий же обсяг, як і за 30 днів вересня.
Загалом, як і очікувалось, ситуація поступово нормалізується. Разом із тим в окремих регіонах оператори кажуть про локальну нестачу пропозицій дизпального. Частіше такі повідомлення лунали з півночі країни.
Як зазначають представники паливних компаній, черги на кордоні триватимуть до середини-кінця листопада. На той час кількість вантажів з агропродукцією повинна зменшитися, що прискорить проходження кордону бензовозами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Україна та США створили гібридні системи ППО FrankenSAM
|У Верховній Раді ініціюють відкликання нардепа Безуглої з комітету нацбезпеки
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До портів Одещини тимчасовим коридором прямують два судна
|Найбільші агровиробники за рік збільшили дохід до майже 100 мільярдів
|Оптовий ринок палива: місцями – хмарно
|Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.10.23
|В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
|У межах програми «єВідновлення» вже згенеровано 300 житлових сертифікатів на компенсацію за зруйноване житло - Шуляк
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI