Оптовий ринок палива: місцями – хмарно

Черги на кордонах продовжують стояти й навіть зростають. Проте ринок адаптується, залучаючи додатковий парк і все більше поглядаючи на залізницю. Минулого тижня почали спостерігатися перші ознаки нормалізації ситуації, хоча в окремих регіонах триває пошук ресурсу. У будь-якому разі ціна на внутрішньому ринку дещо знизилась.

Основним важелем у формуванні ціни у цей період було зниження європейських котирувань. З 23 по 26 жовтня ціни в Європі зменшились у середньому на $33/т: вартість ДП у Середземномор'ї склала $880-896/т, у портах північної Європи - майже $906/т. Таке здешевшання в середньому еквівалентне 1,3 грн/л.

Ціни на ДП від більш суттєвого зниження стримувалися складнощами з постачаннями імпортного продукту й здорожчанням логістичних затрат.

Стояли й стоятимемо!

На кордонах ситуація залишається складною. Постачання ресурсу з портів Болгарії і Молдови залишаються мінімальними.

«На Русе дизпальне не пропонують. Ті обсяги, які раніше зайшли з терміналу, стоять, - прокоментували ситуацію в одній із паливних компаній. - У Білоземі ресурс пропонують з премією $90/т+ ескаляція».

Як повідомили учасники ринку, зараз до пального з Білозему надається повний пакет документів, необхідних для розмитнення ресурсу.

На румунському напрямку дві черги - на кордоні й у Констанці. «Доводиться чекати до 8 днів, щоб завантажитись», - розповів імпортер, який постачає ресурс із цього напрямку. На інших румунських терміналах черги становлять 3-4 доби.

Згідно з даними сервісу «єЧерга», зараз черга на кордоні становить 9-15 днів, що на декілька днів більше, ніж позаминулого тижня. Хоча, здавалось, більше вже просто нікуди.

Тим часом на північному кордоні час простою теж зростає - 11-12 діб проти 9-12 днів тижнем раніше.

Невеличкою компенсацією можна вважати дисконт від польських компаній, премії дещо впали - з $110/т до $105/т.

Час лікує

Водночас покращилась ситуація з розмитненням ДП. Після 17 жовтня більшість компаній зіткнулися з «документарними» труднощами. У кращому разі це збільшувало сумарний час простою бензовоза на кордоні на 1-2 дні. З плином часу питань стає менше, ситуація значно поліпшиласб, кажуть і імпортери, й митники.

«Уже є повне розуміння, які документи потрібні, тому час розмитнення скоротився до години-двох», - розповіли в одній із великих паливних компаній.

«Після змін, які відбулися в жовтні (додаткові перевірки походження газу з болгарських і молдовських напрямків, митні зміни - ek), географія постачань дизпального зменшилась, але, в принципі, вже все налагоджується», - прокоментував один із трейдерів.

За оперативними даними enkorr, з 19 по 25 жовтня кількість задекларованих бензовозів збільшилась на 13% порівняно з тижнем раніше. Тим часом обсяг ввезеного ДП збільшився на 35%.

Хід вагоном

Через автомобільні черги на кордоні зростає привабливість постачань залізничним і морським транспортом. Так, за 25 днів жовтня залізницею було постачено на 14% більше, ніж за весь вересень, морем - такий же обсяг, як і за 30 днів вересня.

Загалом, як і очікувалось, ситуація поступово нормалізується. Разом із тим в окремих регіонах оператори кажуть про локальну нестачу пропозицій дизпального. Частіше такі повідомлення лунали з півночі країни.

Як зазначають представники паливних компаній, черги на кордоні триватимуть до середини-кінця листопада. На той час кількість вантажів з агропродукцією повинна зменшитися, що прискорить проходження кордону бензовозами.