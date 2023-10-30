Нафта впала на 1% напередодні даних США та Китаю

Ціни на нафту в понеділок впали більш ніж на 1%, оскільки інвестори виявили обережність напередодні засідання Федеральної резервної системи США та даних щодо виробничого сектору Китаю, які мають вийти цього тижня, що компенсувало підтримку з боку напруженості на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:50 EET впали на 1,6%, або на 1,11 долара, до 89,37 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подешевшали на 1,2%, або на 1,34 долара, до 84,20 долара за барель.

"Незважаючи на ескалацію війни між Хамасом та Ізраїлем, наземне вторгнення було очікуваним", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

"Гра на вихідних сигналізує про відсутність подальшого розширення масштабів регіональної війни, яка призвела до падіння цін на нафту".

Котирування нафти Brent і WTI у п'ятницю зросли на 3% після того, як Ізраїль посилив наземні вторгнення в Газу, що викликало побоювання, що конфлікт може розширитися в регіоні, на частку якого припадає третина світового видобутку нафти.

Інвестори чекають на результати засідання ФРС США у середу, даних про зайнятість у США та доходів технологічного гіганта Apple Inc на предмет ознак будь-якого економічного спаду, який може вплинути на попит на паливо у найбільшому у світі споживачі нафти.

Проте багато хто очікує, що ФРС збереже відсоткові ставки без змін, тоді як центральні банки Великобританії та Японії також збираються переглянути свою політику.

Цього тижня Китай опублікує свої жовтневі індекси ділової активності у сфері виробництва та послуг. Інвестори чекають на нові ознаки того, що економіка найбільшого у світі імпортера сирої нафти стабілізується, а попит на паливо покращується після заходів підтримки з боку Пекіна.

Оскільки події на Близькому Сході тримають інвесторів у напрузі, а ціни нестабільні, ціни на нафту марок Brent та WTI впали минулого тижня вперше за три тижні.

"Однак вихідні показали, що збройний конфлікт, як і раніше, обмежується Ізраїлем і сектором Газа", - сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights. «У цьому світлі нафта виглядає перекупленою. Я очікую, що вона продовжуватиме падати».