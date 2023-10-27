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Нафта продовжує дорожчати, Brent біля $89,6 за барель
16:21 27.10.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок зростають уранці в п'ятницю через напруженість на Близькому Сході.
Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:21 EET подорожчали на $1,62 (1,84%) - до $89,55 за барель.
Котирування грудневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $1,53 (1,84%) - до $84,74 за барель.
Напередодні стало відомо, що США завдали ударів по об'єктах у Сирії.
"Збройні сили США завдали ударів із метою самооборони по двох об'єктах на сході Сирії, які використовує Корпус вартових ісламської революції Ірану (КСІР) і пов'язані з ним угрупованнями", - йдеться в заяві американського міністра оборони Ллойда Остіна.
Зазначається, що удари стали відповіддю на серію нападів на американський персонал в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп ополченців. При цьому атаки не пов'язані з триваючим конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС, додав міністр оборони США.
Вв'язування Ірану в конфлікт є одним із ключових побоювань для нафтового ринку.
"Іран наростив видобуток приблизно на 500 тис. барелів за добу за перше півріччя. За даними Міжнародного енергетичного агентства, це другий за величиною приріст у світі. Тепер на країну припадає 10% нафтовидобутку ОПЕК", - зазначила аналітик Commerzbank Барбара Ламбрехт.
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