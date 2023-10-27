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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дорожчати, Brent біля $89,6 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок зростають уранці в п'ятницю через напруженість на Близькому Сході.

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:21 EET подорожчали на $1,62 (1,84%) - до $89,55 за барель.

Котирування грудневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $1,53 (1,84%) - до $84,74 за барель.

Напередодні стало відомо, що США завдали ударів по об'єктах у Сирії.

"Збройні сили США завдали ударів із метою самооборони по двох об'єктах на сході Сирії, які використовує Корпус вартових ісламської революції Ірану (КСІР) і пов'язані з ним угрупованнями", - йдеться в заяві американського міністра оборони Ллойда Остіна.

Зазначається, що удари стали відповіддю на серію нападів на американський персонал в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп ополченців. При цьому атаки не пов'язані з триваючим конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС, додав міністр оборони США.

Вв'язування Ірану в конфлікт є одним із ключових побоювань для нафтового ринку.

"Іран наростив видобуток приблизно на 500 тис. барелів за добу за перше півріччя. За даними Міжнародного енергетичного агентства, це другий за величиною приріст у світі. Тепер на країну припадає 10% нафтовидобутку ОПЕК", - зазначила аналітик Commerzbank Барбара Ламбрехт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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