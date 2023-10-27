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АНАЛІТИКА

Вартість автогазу на українських заправках продовжує активно зростати

Вартість автогазу на українських заправках продовжує активно зростати

 

З 20 по 27 жовтня середня ціна на LPG у роздрібних мережах зросла на 1,14 грн, до 27,62 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

При цьому стрибок у мережах 25-26 жовтня після аукціону внутрішніх виробників 25 жовтня, де вартість газу зросла на 3 580 грн/т, становив 0,10-1,4 грн/л.

За тиждень найбільше здорожчав газ у регіональних мережах «Рур груп» і ZOG — на 2 грн/л  — до 28,5 грн/л і 28,30 грн/л відповідно. Найменше — в рівненській мережі «Олас» – на 0,15 грн/л, до 25,60 грн/л.

Ціна на автогаз на станціях ОККО й WOG зросла на 1,2 грн/л і 1,5 грн/л, до 27,49 грн/л і 27,48 грн/л відповідно. На заправках «Укрнафти» газ додав у ціні 1,50 грн і наразі коштує 26,90 грн/л.

Зміна роздрібних цін на автогаз із 20 по 27 жовтня 2023 р., грн/л

Компанія

Ціна

Зм.

Neftek

28,99

1,00

WOG

28,98

1,50

ОККО

28,69

1,20

Рур груп

28,50

2,00

ZOG

28,30

2,00

Chipo

28,02

1,52

Ovis

27,99

1,00

Rodnik

27,99

1,00

SOCAR

27,99

1,00

VostokGaz

27,79

1,60

Motto

27,68

0,80

KLO

27,59

0,70

U.GO

27,53

1,41

Shell

27,49

1,06

BVS

27,49

1,20

AMIC

27,33

0,52

Автотранс

27,28

1,00

Marshal

27,20

1,30

Авіас

27,05

0,98

UPG

26,97

0,86

БРСМ-Нафта

26,94

1,12

VST

26,90

1,00

Укрнафта

26,90

1,50

Кворум

26,88

1,00

Mango

26,79

0,32

Катрал

26,77

0,80

Luxwen

26,55

0,56

Green Wave

26,40

0,60

RLS

26,40

1,00

Prime

26,00

1,00

Авантаж 7

25,95

1,00

Олас

25,60

0,15

Середня ціна в Україні

27,62

1,14

Роздрібні оператори ринку одноголосно прогнозують подальше зростання цін. «Це ще явно не кінець. Плануємо поступово збільшити ціну ще на 1 грн/л», — зазначили в одній із великих мереж.

«До кінця наступного тижня, думаю, буде ще +30-40 копійок до ціни. Враховуючи закупівельну вартість, 28-29 грн/л — це нормальна ціна», — зазначили в одній із паливних компаній, що працює в південному регіоні.

«Старих запасів уже немає, тому відштовхуємося від нових закупівельних цін і від динаміки на регіональному ринку», — розповіли в іншій компанії області.

За оцінками власників АЗС, ринок зможе повністю відреагувати на результати останнього аукціону впродовж 7-10 днів. «Якщо ціни на газ у закупці й далі зростатимуть, то в першій декаді листопада вартість на заправках перетне позначку 30 грн/л», — додали в одній із мереж.

Динаміка середніх цін на LPG в Україні, грн/л

Гравці не бачать швидкого розв'язання проблеми з простоями газовозів на кордоні, основного чинника здорожчання. «При купівлі імпортного газу виникають ризики з доставкою й розмитненням. Тому жертвуючи маржинальністю, ми закуповуємо ресурс на внутрішньому ринку», — прокоментували в одній із регіональних мереж.
За матеріалами: EnKorr
 

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