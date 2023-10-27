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Вартість автогазу на українських заправках продовжує активно зростати
14:53 27.10.2023 |
З 20 по 27 жовтня середня ціна на LPG у роздрібних мережах зросла на 1,14 грн, до 27,62 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
При цьому стрибок у мережах 25-26 жовтня після аукціону внутрішніх виробників 25 жовтня, де вартість газу зросла на 3 580 грн/т, становив 0,10-1,4 грн/л.
За тиждень найбільше здорожчав газ у регіональних мережах «Рур груп» і ZOG — на 2 грн/л — до 28,5 грн/л і 28,30 грн/л відповідно. Найменше — в рівненській мережі «Олас» – на 0,15 грн/л, до 25,60 грн/л.
Ціна на автогаз на станціях ОККО й WOG зросла на 1,2 грн/л і 1,5 грн/л, до 27,49 грн/л і 27,48 грн/л відповідно. На заправках «Укрнафти» газ додав у ціні 1,50 грн і наразі коштує 26,90 грн/л.
Зміна роздрібних цін на автогаз із 20 по 27 жовтня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
Neftek
|
28,99
|
1,00
|
WOG
|
28,98
|
1,50
|
ОККО
|
28,69
|
1,20
|
Рур груп
|
28,50
|
2,00
|
ZOG
|
28,30
|
2,00
|
Chipo
|
28,02
|
1,52
|
Ovis
|
27,99
|
1,00
|
Rodnik
|
27,99
|
1,00
|
SOCAR
|
27,99
|
1,00
|
VostokGaz
|
27,79
|
1,60
|
Motto
|
27,68
|
0,80
|
KLO
|
27,59
|
0,70
|
U.GO
|
27,53
|
1,41
|
Shell
|
27,49
|
1,06
|
BVS
|
27,49
|
1,20
|
AMIC
|
27,33
|
0,52
|
Автотранс
|
27,28
|
1,00
|
Marshal
|
27,20
|
1,30
|
Авіас
|
27,05
|
0,98
|
UPG
|
26,97
|
0,86
|
БРСМ-Нафта
|
26,94
|
1,12
|
VST
|
26,90
|
1,00
|
Укрнафта
|
26,90
|
1,50
|
Кворум
|
26,88
|
1,00
|
Mango
|
26,79
|
0,32
|
Катрал
|
26,77
|
0,80
|
Luxwen
|
26,55
|
0,56
|
Green Wave
|
26,40
|
0,60
|
RLS
|
26,40
|
1,00
|
Prime
|
26,00
|
1,00
|
Авантаж 7
|
25,95
|
1,00
|
Олас
|
25,60
|
0,15
|
Середня ціна в Україні
|
27,62
|
1,14
Роздрібні оператори ринку одноголосно прогнозують подальше зростання цін. «Це ще явно не кінець. Плануємо поступово збільшити ціну ще на 1 грн/л», — зазначили в одній із великих мереж.
«До кінця наступного тижня, думаю, буде ще +30-40 копійок до ціни. Враховуючи закупівельну вартість, 28-29 грн/л — це нормальна ціна», — зазначили в одній із паливних компаній, що працює в південному регіоні.
«Старих запасів уже немає, тому відштовхуємося від нових закупівельних цін і від динаміки на регіональному ринку», — розповіли в іншій компанії області.
За оцінками власників АЗС, ринок зможе повністю відреагувати на результати останнього аукціону впродовж 7-10 днів. «Якщо ціни на газ у закупці й далі зростатимуть, то в першій декаді листопада вартість на заправках перетне позначку 30 грн/л», — додали в одній із мереж.
Динаміка середніх цін на LPG в Україні, грн/л
Гравці не бачать швидкого розв'язання проблеми з простоями газовозів на кордоні, основного чинника здорожчання. «При купівлі імпортного газу виникають ризики з доставкою й розмитненням. Тому жертвуючи маржинальністю, ми закуповуємо ресурс на внутрішньому ринку», — прокоментували в одній із регіональних мереж.
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