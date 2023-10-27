Нафта подорожчала більш як на $1 на побоюваннях поширення близькосхідного конфлікту

Ціни на нафту в п'ятницю зросли більш ніж на 1 долар, оскільки повідомлення про те, що американські військові завдали ударів по іранських об'єктах у Сирії, викликали побоювання щодо розширення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, який може вплинути на постачання з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:38 EET зросли на $1,16, або 1,3%, до $89,09 за барель. Грудневий контракт на американську нафту West Texas Intermediate подорожчав на $1,08, або на 1,3%, до $84,29 за барель.

Удари по двох об'єктах на сході Сирії, які використовуються іранським Корпусом вартових ісламської революції та підтримуваними ним угрупованнями, були відповіддю на недавні напади на американські війська в Іраку та Сирії, повідомив Пентагон у четвер. Кількість нападів почастішала з початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом 7 жовтня.

Хоча удари не вплинули безпосередньо на постачання, вони посилюють побоювання, що конфлікт у секторі Газа між Ізраїлем, який підтримує США, і ХАМАС може поширитися і порушити постачання з боку великого виробника нафти, Ірану, який підтримує ХАМАС. Більш широка війна може також вплинути на постачання з Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера нафти, та інших великих виробників у Перській затоці.

І Brent, і WTI перебувають на шляху до першого щотижневого падіння за три тижні, оскільки геополітична премія, заснована на цих побоюваннях, зменшилася, оскільки не було жодних перебоїв у постачанні нафти за межами безпосереднього регіону бойових дій.

"Як трейдер я повинен сказати, що ми тут дещо не у своїй лізі - намагаємося приписати цінність геополітиці, коли ніяких значних поставок не було порушено за межами Леванту", - сказав Келвін Ю, старший нафтовий трейдер компанії Оушен Леонід Інвестментс.

Ізраїльські сили вночі здійснили найбільшу наземну атаку в секторі Газа за всю 20-денну війну з ХАМАС, спричинивши гнів арабського світу.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські війська все ще готуються до повномасштабного наземного вторгнення, тоді як Сполучені Штати та інші країни закликали Ізраїль відкласти операцію, побоюючись, що це може спровокувати воєнні дії на інших фронтах Близького Сходу.

«... (Навіть найдосвідченішим спостерігачам у регіоні), як і раніше, неймовірно складно робити переконливі заяви про траєкторію нинішньої кризи, оскільки червоні лінії, які можуть вивести більше гравців на поле битви, залишаються значною мірою нерозрізненими», - аналітик RBC Capital Хеліма Крофт сказано у дописі.

Аналітики Goldman Sachs зберегли прогноз цін на нафту Brent у першому кварталі 2024 року на рівні $95 за барель, але додали, що зниження іранського експорту може призвести до зростання базових цін на 5%.

Ціни можуть підскочити на 20% за менш імовірного сценарію припинення торгівлі через Ормузьку протоку, через яку проходить 17% світового видобутку нафти, йдеться в записці.

На думку аналітиків, добровільне скорочення поставок Саудівською Аравією та Росією, яке діятиме до кінця року, посилює ситуацію на світових ринках та підтримує ціни.