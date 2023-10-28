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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $88,7 за барель

 

Ціни на нафту знижуються в четвер на тлі зміцнення долара США, що скорочує привабливість інвестицій у сировину.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,3% перед публікацією даних про ВВП США за третій квартал.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:20 EET у четвер становить $88,67 за барель, що на $1,46 (1,62%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $1,54 (1,8%), до $83,85 за барель.

Напередодні ціни на нафту підскочили на 2% у зв'язку з новою хвилею побоювань щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході та скорочення постачань нафти з регіону.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у середу, що країна не відмовиться від проведення наземної операції в Секторі Гази.

Основне занепокоєння трейдерів у зв'язку з цим викликає можливість розширення конфлікту в регіоні, на який припадає приблизно третина світового видобутку нафти, і включення в нього Ірану. У такому разі США можуть вжити заходів для подальшого обмеження іранського експорту нафти, зазначає Market Watch.

Премія за ризик на нафтовому ринку у зв'язку з близькосхідним конфліктом зберігається, проте "будь-яке ралі, засноване на геополітичних факторах, побудоване на хисткому ґрунті", говорить засновник консалтингової компанії Oilytics Кешав Лохія.

"Макроекономічні фактори погіршуються, і це чинитиме тиск на нафтовий ринок", - зазначає експерт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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