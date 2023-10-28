Нафта падає після зростання запасів у США, у центрі уваги напруженість на Близькому Сході

Ціни на нафту впали в четвер після збільшення запасів сирої нафти в США і зростання індексу долара, втративши частину позицій, досягнутих на день раніше, коли ціни підскочили через напруженість на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:40 EET подешевшали на 28 центів, або 0,3%, до $89,95 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подешевшали на 18 центів, або 0,2%, до $85 21 за барель.

Базові нафтові контракти в середу зросли майже на 2%, але впали після того, як газета Wall Street Journal повідомила, що Ізраїль погодився на даний момент відкласти очікуване вторгнення до Гази.

"Рухи на нафтових ринках насамперед пов'язані з війною Хамаса та Ізраїлю", - сказала Тіна Тенг, аналітик ринку CMC.

Інвестори також перетравлюють зростання запасів нафти у США, що свідчить про слабкий попит.

За даними Управління енергетичної інформації, запаси сирої нафти в США зросли на 1,4 мільйона барелів за останній тиждень до 421,1 мільйона барелів, перевищивши приріст 240 000 барелів, очікуваний аналітиками за результатами опитування Reuters.

"Ринки залишаються волатильними, оскільки хвилювання на Близькому Сході приходять і вщухають, але базові фундаментальні показники сезонно слабші, ніж очікувалося, а попит на продукцію в США напрочуд слабкий", - заявили аналітики Citi у четвер.

За даними EIA, обсяги переробки нафти на НПЗ у США впали на 207 000 барелів на день, тоді як коефіцієнт використання НПЗ також знизився на 0,5 процентного пункту до 85,6% загальної потужності.

Макроекономічні проблеми продовжують чинити тиск на перспективи попиту на нафту, оскільки дані щодо ділової активності єврозони цього місяця несподівано погіршилися.

Індекс долара також трохи зріс у четвер, що чинить тиск на ціни на нафту. Зміцнення долара знижує попит на нафту, оскільки робить цей товар дорожчим для тих, хто володіє іншими валютами.