Нафта трохи прискорила зниження, Brent біля $87,8 за барель

Нафта продовжує дешевшати вдень у середу на тлі зміцнення долара США.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:59 EET у середу становить $87,84 за барель, що на $0,23 (0,26%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,3 (0,36%), до $83,44 за барель.

Індекс DXY, що відображає вартість долара США щодо шести основних світових валют, підвищується на 0,2% під час торгів у середу, що знижує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.

Крім того, спаду нафтових котирувань сприяє деяке ослаблення побоювань щодо негайної ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Ринок, як і раніше, занепокоєний можливістю розростання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом і скороченням поставок нафти з регіону через це, проте останнім часом такі побоювання дещо послабшали у зв'язку із закликами до Ізраїлю переглянути плани щодо наземної операції в Секторі Гази, зазначає Market Watch.

Президент США Джо Байден і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман домовилися докладати дипломатичних зусиль для підтримання стабільності на Близькому Сході й перешкоджати розростанню конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом, повідомив у вівторок Білий дім.

Увага трейдерів у середу спрямована на дані міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні, які буде оприлюднено о 17:30 кч.

Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені в ніч із вівторка на середу, показали зниження запасів нафти в США на тижні, що завершився 20 жовтня, на 2,668 млн барелів.

