Дизель на АЗС може почати рухатись вгору

Минулий тиждень для українських АЗС хоча й не був надто активним, але відмітився деякими цікавими подіями. Щоправда, говорити про якісь сталі тенденції підстав поки що немає.

Центральною подією можна вважати підняття «Приватом» цін бензин на 1 грн/л: вартість марки А-95 складає 56,00 грн/л, А-95+ — 56,50 грн/л. При цьому не можна сказати, що бензин був у «Привата» занадто дешевим й до цього. Дещо дивним цей крок видається ще й через те, що оптова ціна стабільна, а роздрібна досить непогана.

Крім того, основний конкурент – «Укрнафта» утримує цінники без змін й віднині стоїть дешевше колишніх колег по консолідованій мережі на 2,10 грн/л (53,90). Щоправда, у «Привата» в рукаві залишається продаж через мобільний додаток, де наразі бензин пропонується по 53 грн/л.

В цілому основні події відбувались у дискаунт-сегменті, де на рахунку кожна копійка. В цих мережах середня вартість бензину А-95 зменшилась на 0,02 грн/л, до 54,67 грн/л, А-95+, навпаки, збільшилась на 0,12 грн/л, до 58,19 грн/л, дизпальне здешевіло на 0,15 грн/л, до 54,73 грн/л.

Загалом за тиждень середня ціна на бензин марки А-95 в країні збільшилась на 0,10 грн/л і склала 55,61 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,12 грн/л, до 58,46 грн/л, а дизельне пальне здешевіло на 0,04 грн/л, 55,63 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Гучно пролунала заява мережі VST про вимушене підняття цін на дизпального одразу на 6 грн до 60 грн/л. А от відкат на колишні позиції пройшов майже непомітно: 23 жовтня ДП тут продавалось по 54,50-55,00 грн/л в залежності від регіону (в середньому ціна дизелю в мережі зменшилась на 3,30 грн/л, -ek). Негарно, бо про проблему прокричали, а про її вирішення – ні.

В Закарпатській області «БРСМ-Нафта» збільшила ціну на дизпальне — на 0,20 грн/л, до 52,49 грн/л, у Львівській — на 0,30 грн/л, до 51,99 грн/л.

Є мережі, на яких ціни на дизпальне збільшились в межах 0,10-0,60 грн/л. Це U.GO, KLO, Chipo та «Маркет».

З національних мереж також згадаємо про Amic, який покращив ціну на бензин до 55,99-56,49 грн/л (-0,30 грн/л) та на дизель до 55,99-56,49 грн/л (–0,2-0,5 грн/л), відповідно.

В «Консалтинговій групі А-95» вважають, що через поступове підняття оптових цін формується передумова для підвищення й на АЗС. Там звертають увагу на «дизельний» спред між оптом й роздробом у 5,84 грн/л, в той час як на бензині він досягнув 7,86 грн/л, або наближається до рекордних рівнів першого півріччя. «Спред між гуртом і роздробом протягом січня-червня 2023 року становив 9,7 грн/л», — зазначають експерти «А-95»