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Дизель на АЗС може почати рухатись вгору
18:18 23.10.2023 |
Минулий тиждень для українських АЗС хоча й не був надто активним, але відмітився деякими цікавими подіями. Щоправда, говорити про якісь сталі тенденції підстав поки що немає.
Центральною подією можна вважати підняття «Приватом» цін бензин на 1 грн/л: вартість марки А-95 складає 56,00 грн/л, А-95+ — 56,50 грн/л. При цьому не можна сказати, що бензин був у «Привата» занадто дешевим й до цього. Дещо дивним цей крок видається ще й через те, що оптова ціна стабільна, а роздрібна досить непогана.
Крім того, основний конкурент – «Укрнафта» утримує цінники без змін й віднині стоїть дешевше колишніх колег по консолідованій мережі на 2,10 грн/л (53,90). Щоправда, у «Привата» в рукаві залишається продаж через мобільний додаток, де наразі бензин пропонується по 53 грн/л.
В цілому основні події відбувались у дискаунт-сегменті, де на рахунку кожна копійка. В цих мережах середня вартість бензину А-95 зменшилась на 0,02 грн/л, до 54,67 грн/л, А-95+, навпаки, збільшилась на 0,12 грн/л, до 58,19 грн/л, дизпальне здешевіло на 0,15 грн/л, до 54,73 грн/л.
Загалом за тиждень середня ціна на бензин марки А-95 в країні збільшилась на 0,10 грн/л і склала 55,61 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,12 грн/л, до 58,46 грн/л, а дизельне пальне здешевіло на 0,04 грн/л, 55,63 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».
Гучно пролунала заява мережі VST про вимушене підняття цін на дизпального одразу на 6 грн до 60 грн/л. А от відкат на колишні позиції пройшов майже непомітно: 23 жовтня ДП тут продавалось по 54,50-55,00 грн/л в залежності від регіону (в середньому ціна дизелю в мережі зменшилась на 3,30 грн/л, -ek). Негарно, бо про проблему прокричали, а про її вирішення – ні.
В Закарпатській області «БРСМ-Нафта» збільшила ціну на дизпальне — на 0,20 грн/л, до 52,49 грн/л, у Львівській — на 0,30 грн/л, до 51,99 грн/л.
Є мережі, на яких ціни на дизпальне збільшились в межах 0,10-0,60 грн/л. Це U.GO, KLO, Chipo та «Маркет».
З національних мереж також згадаємо про Amic, який покращив ціну на бензин до 55,99-56,49 грн/л (-0,30 грн/л) та на дизель до 55,99-56,49 грн/л (–0,2-0,5 грн/л), відповідно.
В «Консалтинговій групі А-95» вважають, що через поступове підняття оптових цін формується передумова для підвищення й на АЗС. Там звертають увагу на «дизельний» спред між оптом й роздробом у 5,84 грн/л, в той час як на бензині він досягнув 7,86 грн/л, або наближається до рекордних рівнів першого півріччя. «Спред між гуртом і роздробом протягом січня-червня 2023 року становив 9,7 грн/л», — зазначають експерти «А-95»Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗК з 16 по 23 жовтня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Авіас
|
56,00
|
+1,00
|
56,50
|
+1,00
|
55,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
UPG
|
55,60
|
0,00
|
57,60
|
0,00
|
55,10
|
0,00
|
AMIC
|
56,21
|
-0,06
|
57,64
|
0,00
|
56,36
|
-0,09
|
Shell
|
57,79
|
0,00
|
59,89
|
0,00
|
57,79
|
0,00
|
SOCAR
|
58,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
52,75
|
0,00
|
|
|
53,28
|
+0,04
|
KLO
|
56,79
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
56,79
|
+0,40
|
U.GO
|
55,46
|
0,00
|
|
|
54,80
|
+0,34
|
Автотранс
|
55,98
|
0,00
|
|
|
55,98
|
0,00
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
Chipo
|
54,12
|
+0,02
|
|
|
54,32
|
+0,53
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
|
|
51,55
|
0,00
|
Prime
|
54,50
|
0,00
|
|
|
54,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
53,50
|
0,00
|
|
|
53,50
|
0,00
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
|
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
54,29
|
0,00
|
|
|
54,09
|
0,00
|
Ovis
|
54,99
|
-1,00
|
57,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
VST
|
54,80
|
0,00
|
|
|
54,70
|
-3,30
|
Marshal
|
54,40
|
0,00
|
|
|
54,40
|
0,00
|
ZOG
|
54,00
|
0,00
|
|
|
55,50
|
0,00
|
Олас
|
53,50
|
0,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
52,89
|
0,00
|
|
|
53,99
|
-0,40
|
RLS
|
53,40
|
0,00
|
55,50
|
0,00
|
53,40
|
0,00
|
Кворум
|
54,48
|
0,00
|
|
|
53,98
|
0,00
|
ZOG
|
54,00
|
0,00
|
|
|
55,50
|
0,00
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
|
|
55,79
|
0,00
|
Маркет
|
51,19
|
0,00
|
|
|
51,39
|
+0,50
|
Green Wave
|
55,50
|
-0,50
|
|
|
53,80
|
-2,20
|
Neftek
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
55,61
|
+0,10
|
58,46
|
+0,12
|
55,63
|
-0,04
|
|
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