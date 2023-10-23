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АНАЛІТИКА

Дизель на АЗС може почати рухатись вгору

 

Минулий тиждень для українських АЗС хоча й не був надто активним, але відмітився деякими цікавими подіями. Щоправда, говорити про якісь сталі тенденції підстав поки що немає.

Центральною подією можна вважати підняття «Приватом» цін бензин на 1 грн/л: вартість марки А-95 складає 56,00 грн/л, А-95+ — 56,50 грн/л. При цьому не можна сказати, що бензин був у «Привата» занадто дешевим й до цього. Дещо дивним цей крок видається ще й через те, що оптова ціна стабільна, а роздрібна досить непогана.

Крім того, основний конкурент – «Укрнафта» утримує цінники без змін й віднині стоїть дешевше колишніх колег по консолідованій мережі на 2,10 грн/л (53,90). Щоправда, у «Привата» в рукаві залишається продаж через мобільний додаток, де наразі бензин пропонується по 53 грн/л.

В цілому основні події відбувались у дискаунт-сегменті, де на рахунку кожна копійка. В цих мережах середня вартість бензину А-95 зменшилась на 0,02 грн/л, до 54,67 грн/л, А-95+, навпаки, збільшилась на 0,12 грн/л, до 58,19 грн/л, дизпальне здешевіло на 0,15 грн/л, до 54,73 грн/л.

Загалом за тиждень середня ціна на бензин марки А-95 в країні збільшилась на 0,10 грн/л і склала 55,61 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,12 грн/л, до 58,46 грн/л, а дизельне пальне здешевіло на 0,04 грн/л, 55,63 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Гучно пролунала заява мережі VST про вимушене підняття цін на дизпального одразу на 6 грн до 60 грн/л. А от відкат на колишні позиції пройшов майже непомітно: 23 жовтня ДП тут продавалось по 54,50-55,00 грн/л в залежності від регіону (в середньому ціна дизелю в мережі зменшилась на 3,30 грн/л, -ek). Негарно, бо про проблему прокричали, а про її вирішення – ні.

В Закарпатській області «БРСМ-Нафта» збільшила ціну на дизпальне — на 0,20 грн/л, до 52,49 грн/л, у Львівській — на 0,30 грн/л, до 51,99 грн/л.

Є мережі, на яких ціни на дизпальне збільшились в межах 0,10-0,60 грн/л. Це U.GO, KLO, Chipo та «Маркет».

З національних мереж також згадаємо про Amic, який покращив ціну на бензин до 55,99-56,49 грн/л (-0,30 грн/л) та на дизель до 55,99-56,49 грн/л (–0,2-0,5 грн/л), відповідно.

В «Консалтинговій групі А-95» вважають, що через поступове підняття оптових цін формується передумова для підвищення й на АЗС. Там звертають увагу на «дизельний» спред між оптом й роздробом у 5,84 грн/л, в той час як на бензині він досягнув 7,86 грн/л, або наближається до рекордних рівнів першого півріччя. «Спред між гуртом і роздробом протягом січня-червня 2023 року становив 9,7 грн/л», — зазначають експерти «А-95»

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗК з 16 по 23 жовтня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП
 

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

WOG

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

Авіас

56,00

+1,00

56,50

+1,00

55,00

0,00

Укрнафта

53,90

0,00

55,90

0,00

53,90

0,00

UPG

55,60

0,00

57,60

0,00

55,10

0,00

AMIC

56,21

-0,06

57,64

0,00

56,36

-0,09

Shell

57,79

0,00

59,89

0,00

57,79

0,00

SOCAR

58,99

0,00

60,99

0,00

58,99

0,00

БРСМ-Нафта

52,75

0,00

53,28

+0,04

KLO

56,79

0,00

58,99

0,00

56,79

+0,40

U.GO

55,46

0,00

54,80

+0,34

Автотранс

55,98

0,00

55,98

0,00

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

55,99

0,00

Chipo

54,12

+0,02

54,32

+0,53

Авантаж 7

49,95

0,00

51,55

0,00

Prime

54,50

0,00

54,50

0,00

Укр-Петроль

53,50

0,00

53,50

0,00

Рур груп

54,99

0,00

54,99

0,00

Mango

54,29

0,00

54,09

0,00

Ovis

54,99

-1,00

57,99

0,00

55,49

0,00

VST

54,80

0,00

54,70

-3,30

Marshal

54,40

0,00

54,40

0,00

ZOG

54,00

0,00

55,50

0,00

Олас

53,50

0,00

52,99

0,00

VostokGaz

52,89

0,00

53,99

-0,40

RLS

53,40

0,00

55,50

0,00

53,40

0,00

Кворум

54,48

0,00

53,98

0,00

ZOG

54,00

0,00

55,50

0,00

Катрал

55,99

0,00

55,79

0,00

Маркет

51,19

0,00

51,39

+0,50

Green Wave

55,50

-0,50

53,80

-2,20

Neftek

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

Середня ціна в Україні

55,61

+0,10

58,46

+0,12

55,63

-0,04
За матеріалами: EnKorr
 

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