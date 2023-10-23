Нафта сповільнила зниження, Brent близько $91,9 за барель

Падіння цін на нафту сповільнилося вдень у понеділок.

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:25 EET подешевшали на $0,29 (0,31%) - до $91,87 за барель.

Котирування грудневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $0,52 (0,59%) - до $87,56 за барель.

За минулий тиждень котирування Brent зросли на 1,4%, WTI - на 1,2%. Обидві марки завершили в плюсі другий тиждень поспіль.

Інвестори продовжують стежити за ситуацією в Ізраїлі, де влада країни так і не розпочала наземну військову операцію в Секторі Гази. За повідомленнями ЗМІ, вона відкладається під тиском партнерів зі США та Європи, щоб надати переговірникам більше часу для звільнення заручників, яких утримують у Секторі Гази.

Тим часом, за даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), спекулянти минулого тижня наростили обсяг "бугаєвих" позицій у ф'ючерсах на Brent рекордними темпами з 2016 року.

"Існують серйозні асиметричні підвищувальні ризики для цін на нафту в короткостроковій перспективі в разі, якщо війна між Ізраїлем і ХАМАС розростеться в ширший регіональний конфлікт, - написали аналітики RBC Майкл Тран і Хеліма Крофт. - При цьому важливо розуміти, що шлях до вищих котирувань може бути дуже непередбачуваним".