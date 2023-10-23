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Середня роздрібна ціна на LPG в Україні за вихідні (з 20 по 23 жовтня) зросла на 23 коп., до 26,72 грн/л
14:25 23.10.2023 |
Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На 49 коп./л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз в середньому коштує 26,56 грн/л. На станціях SOCAR автогаз здорожчав на 50 коп./л, до 27,49 грн/л, на стільки ж у мережі «Укрнафти», до 25,90 грн/л, а на UPG — на 38 коп./л, до 26,49 грн/л.
Крім того, на 90 коп/л і 1 грн/л підняли ціни VST і Prime, до 26,80 грн/л і 26,00 грн/ відповідно.
Такі мережі як Motto, KLO, ZOG, U.GO Luxwen VostokGaz, Marshal, Кворум і інші підняли ціни на 10-55 коп/л. (див. табл.).
Як повідомляв enkorr, ціни на автогаз у роздрібних мережах почали реагувати на стрибок вартості LPG на внутрішніх аукціонах минулого тижня. Так, середня ціна на LPG збільшилась на аукціоні Української енергетичної біржі 18 жовтня на 3 791 грн/л, що еквівалентно 2,04 грн/л.
Зміна роздрібних цін на АЗС із 20 по 23 жовтня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Neftek
|
27,99
|
0,00
|
ОККО
|
27,49
|
0,00
|
SOCAR
|
27,49
|
0,50
|
WOG
|
27,48
|
0,00
|
Motto
|
27,48
|
0,60
|
Ovis
|
26,99
|
0,00
|
Rodnik
|
26,99
|
0,00
|
KLO
|
26,99
|
0,10
|
AMIC
|
26,86
|
0,04
|
ZOG
|
26,80
|
0,50
|
VST
|
26,80
|
0,90
|
U.GO
|
26,63
|
0,52
|
Авіас
|
26,56
|
0,49
|
Luxwen
|
26,55
|
0,56
|
Mango
|
26,51
|
0,04
|
Chipo
|
26,50
|
0,00
|
Рур груп
|
26,50
|
0,00
|
UPG
|
26,49
|
0,38
|
Автотранс
|
26,48
|
0,20
|
Shell
|
26,43
|
0,00
|
VostokGaz
|
26,39
|
0,20
|
BVS
|
26,29
|
0,00
|
Marshal
|
26,20
|
0,30
|
Кворум
|
26,18
|
0,30
|
Катрал
|
26,17
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
26,10
|
0,28
|
Prime
|
26,00
|
1,00
|
Green Wave
|
25,90
|
0,10
|
Укрнафта
|
25,90
|
0,50
|
Олас
|
25,45
|
0,00
|
RLS
|
25,40
|
0,00
|
Авантаж 7
|
24,95
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
26,72
|
0,23
|
|
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