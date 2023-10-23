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АНАЛІТИКА

Середня роздрібна ціна на LPG в Україні за вихідні (з 20 по 23 жовтня) зросла на 23 коп., до 26,72 грн/л

 

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На 49 коп./л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз в середньому коштує 26,56 грн/л. На станціях SOCAR автогаз здорожчав на 50 коп./л, до 27,49 грн/л, на стільки ж у мережі «Укрнафти», до 25,90 грн/л, а на UPG — на 38 коп./л, до 26,49 грн/л.

Крім того, на 90 коп/л і 1 грн/л підняли ціни VST і Prime, до 26,80 грн/л і 26,00 грн/ відповідно.

Такі мережі як Motto, KLO, ZOG, U.GO Luxwen VostokGaz, Marshal, Кворум і інші підняли ціни на 10-55 коп/л. (див. табл.).

Як повідомляв enkorr, ціни на автогаз у роздрібних мережах почали реагувати на стрибок вартості LPG на внутрішніх аукціонах минулого тижня. Так, середня ціна на LPG збільшилась на аукціоні Української енергетичної біржі 18 жовтня на 3 791 грн/л, що еквівалентно 2,04 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 20 по 23 жовтня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Neftek

27,99

0,00

ОККО

27,49

0,00

SOCAR

27,49

0,50

WOG

27,48

0,00

Motto

27,48

0,60

Ovis

26,99

0,00

Rodnik

26,99

0,00

KLO

26,99

0,10

AMIC

26,86

0,04

ZOG

26,80

0,50

VST

26,80

0,90

U.GO

26,63

0,52

Авіас

26,56

0,49

Luxwen

26,55

0,56

Mango

26,51

0,04

Chipo

26,50

0,00

Рур груп

26,50

0,00

UPG

26,49

0,38

Автотранс

26,48

0,20

Shell

26,43

0,00

VostokGaz

26,39

0,20

BVS

26,29

0,00

Marshal

26,20

0,30

Кворум

26,18

0,30

Катрал

26,17

0,20

БРСМ-Нафта

26,10

0,28

Prime

26,00

1,00

Green Wave

25,90

0,10

Укрнафта

25,90

0,50

Олас

25,45

0,00

RLS

25,40

0,00

Авантаж 7

24,95

0,00

Середня ціна в Україні

26,72

0,23
За матеріалами: EnKorr
 

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