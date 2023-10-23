Середня роздрібна ціна на LPG в Україні за вихідні (з 20 по 23 жовтня) зросла на 23 коп., до 26,72 грн/л

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На 49 коп./л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз в середньому коштує 26,56 грн/л. На станціях SOCAR автогаз здорожчав на 50 коп./л, до 27,49 грн/л, на стільки ж у мережі «Укрнафти», до 25,90 грн/л, а на UPG — на 38 коп./л, до 26,49 грн/л.

Крім того, на 90 коп/л і 1 грн/л підняли ціни VST і Prime, до 26,80 грн/л і 26,00 грн/ відповідно.

Такі мережі як Motto, KLO, ZOG, U.GO Luxwen VostokGaz, Marshal, Кворум і інші підняли ціни на 10-55 коп/л. (див. табл.).

Як повідомляв enkorr, ціни на автогаз у роздрібних мережах почали реагувати на стрибок вартості LPG на внутрішніх аукціонах минулого тижня. Так, середня ціна на LPG збільшилась на аукціоні Української енергетичної біржі 18 жовтня на 3 791 грн/л, що еквівалентно 2,04 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 20 по 23 жовтня, грн/л