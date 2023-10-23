Нафта дешевшає після прибуття конвоїв із гуманітарною допомогою до воюючого сектору Газа

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар у понеділок, оскільки за вихідні посилилися дипломатичні зусилля щодо стримування конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ісламізму ХАМАС, хоча бомбардування сектору Газа тривають.

Ф'ючерси на нафту Brent о 06:10 EET впали на 79 центів до $91,37 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 91 цент до $87,17 за барель.

Контракти зросли більш ніж на 1% минулого тижня, що стало другим тижневим стрибком поспіль, через побоювання можливих перебоїв у постачаннях, якщо війна між Ізраїлем і Хамасом переросте у ширшу конфронтацію на Близькому Сході, найбільшому у світі регіоні-постачальнику нафти.

Конвої з гуманітарною допомогою почали прибувати до сектору Газа з Єгипту минулими вихідними, коли арабські лідери та міністри закордонних справ зібралися на саміт у Каїрі, на якому не вдалося ухвалити спільну заяву.

"На нафтовому ринку спостерігається деяке полегшення через те, що Ізраїль утримується від запланованого наземного вторгнення в північну частину сектора Газа для переговорів про звільнення заручників, що відкриває вікно для дипломатії", - сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda. .

«Наземна облога розглядається як потенційний поштовх до розширення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом на Близький Схід, що є фактором, який визначає премію за ризик нафти за останні два тижні», - сказав Харі.

Аналітики ANZ Research підтримали цю думку, додавши в повідомленні для клієнтів, що це дає надію, що війна між Ізраїлем і Хамасом не пошириться на Близький Схід і не порушить постачання.

Але, згідно з останніми подіями, Ізраїль бомбардував сектор Газа, а його авіація завдала удару Лівану. Азіатські акції у понеділок знизилися.

Щоб послабити тиск на постачання нафти, і так гострий через скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її членськими організаціями, включаючи Росію, США призупинили санкції щодо члена ОПЕК Венесуели після угоди уряду Венесуели з опозицією.

Президент США Джо Байден, який відвідав Ізраїль минулого тижня, провів у неділю телефонні розмови з лідерами Канади, Франції, Великобританії, Німеччини та Італії після розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та Папою Франциском.

Лідери Франції та Нідерландів відвідають Ізраїль цього тижня у пошуках вирішення конфлікту, який спалахнув 7 жовтня після нападу ХАМАС.