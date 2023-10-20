Імпортний LPG дорожчає на очікуваннях зростання попиту

Вартість автомобільних партій на східних терміналах Польщі зросла на $5/т до $747-814/т. Також спостерігалося подорожчання ресурсу в Латвії та Литві. За даними enkorr, на балтійських терміналах вартість ПБТ збільшилася на $10/т до $768-816/т.

Деякі польські постачальники підвищили цінові пропозиції в розрахунку на зростання попиту на імпортний ресурс з боку українських компаній. «Після поправок в митний закон не всі польські компанії зможуть продавати газ в Україну, тому інші постачальники підвищують ціни», - каже один з польських трейдерів. За даними enkorr, цього тижня імпортери зіткнулися з проблемами розмитнення продукту від окремих польських та балтійських постачальників. Підвищенню цінових пропозицій в Польщі також сприяє подорожчання продукту на українських аукціонах.

Залізничні партії продукту з Польщі пропонуються по $770-790/т DAP Ягодин/Ізов, проте два учасники ринку повідомили, що цього тижня вони укладали угоди по $750-760/т DAP Ізов. Важливо зазначити, що один з цих покупців залізничного ресурсу останні кілька місяців возив газ тільки автотранспортом. Але з оглядом на ситуацію на автомобільних КПП українсько-польського кордону компанія вирішила диверсифікувати канали постачань. Черги на українсько-польському кордоні зберігаються, що призвело до виникнення дефіциту газовозів.

Протягом минулого тижня вартість залізничних партій ПБТ на білорусько-польському кордоні зменшилася на $5-8/т до $480-510/т, тоді як котирування пропану зменшилися на $31/т до $555/т. Ціни морського ресурсу в балтійських портах Польщі зросли цього тижня на $5/т, до $730-750/т під впливом котирувань. З урахуванням транспорту до польсько-українського кордону складає вартість цих партій складатиме $840-850/т.

На південному напрямку ціни продовжують зростати. Оператор терміналу в Галаці повідомив, що нові угоди укладаються по $745/т, це на $5-10/т дорожче порівняно з минулим тижнем. Вартість газу в Галаці збільшується через зростаючий попит на нього. На інших дунайських терміналах наразі немає продукту, через несприятливі погодні умові в Сулині компанії не можуть розвантажитись. «Шторми в цю пору року не рідкість, тож баржі можуть заходити в порт із затримкою у кілька днів», - каже один з імпортерів морського газу. На терміналі в Плоєшті автомобільні партії ПБТ пропонуються по $720/т, також відомо про продажі з Мангалії по $700/т.

Стрімке подорожчання СВГ на внутрішньому ринку через зменшення запасів продукту буде сприяти зростанню попиту на імпортний ресурс, вартість якого зараз на $60-70 менша за внутрішню альтернативу. Поки що насиченню ринку заважають черги на кордоні та нові правила розмитнення, до яких зараз адаптуються імпортери. Проте учасники ринку вважають, що коли процес митного оформлення вантажів буде відпрацьовано, постачальники ще підвищать ціни.

«Ціни гарантовано зростуть у всіх компаній. Але після впровадження нових митних правил ми вже мабуть не побачимо різницю в $100/т у різних постачальників, як це було раніше», - вважає один з київських трейдерів. Водночас українські компанії припускають, що ажіотажний попит на імпортний ресурс наприкінці жовтня призведе до того, що в листопаді на ринку знову утвориться профіцит.