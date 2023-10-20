Нафта пришвидшила зростання, Brent біля $93,55 за барель

Підйом цін на нафту посилився вдень у п'ятницю на тривожних новинах із близькосхідного регіону.

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:46 EET подорожчали на $1,17 (1,27%) - до $93,55 за барель.

Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI, торги якими закінчуються в п'ятницю, на електронній сесії Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час підвищилися на $1,23 (1,38%) - до $90,6 за барель. Грудневий контракт, що торгується активніше, зростає в ціні на $1,19 (1,35%) - до $89,67 за барель.

З початку тижня Brent подорожчала на 3%, WTI - на 3,3%.

Напередодні телеканал CNN повідомив, що американський есмінець знищив кілька запущених ракет біля узбережжя Ємену. За словами одного з джерел, ракети запустили єменські повстанці-хусити. Однак незрозуміло, цілилися вони в есмінець чи хотіли вразити інший об'єкт.

"Націнка за ризик на ринку нафти знову підскочила, - написала засновник консалтингової компанії Vanda Insights Вандана Гарі. - Доки триває конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, нафта буде схильна до подальших стрибків на ознаках ескалації".