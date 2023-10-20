Імпортери зіткнулися з проблемами розмитнення LPG

Активність торгівлі LPG на західному напрямку значно знизилася через набрання чинності 17 жовтня змін до митного кодексу. Більшість партій газу, що йде через західний кордон, було адаптовано під нові вимоги, проте частина трейдерів стикнулися з відмовами в оформленні. В той же час частина компаній взяли паузу, спостерігаючи за тим як будуть працювати нові правила розмитнення по відношенню до газу з різних напрямків.

Нагадаємо, 17 жовтня набули сили зміни у Митному кодексі України, згідно з якими імпортери зобов'язані надавати, зокрема, сертифікати походження не тільки країни відправлення, а й країни виробництва, а також документи, що підтверджують маршрут постачання від заводу-виробника до українського кордону.

Учасники ринку повідомили enkorr, що вже успішно розмитнили партії продукту, які вантажили Unimot, Bialchem Group та Venor Polska. Разом з тим, відомо, що низка партій газу американського походження отримали картки відмови від митниці. «Інспектора не задовільнив сертифікат походження з США, сказали, що він не актуальний», - каже власник ресурсу, який не вдалося розмитнити. Він визнає, що сертифікат виданий не Торгово-промисловою палатою чи митними органами, а самим заводом-виробником.

В коментарі enkorr імпортер американського газу в Польщу запевнив, що можливості отримати сертифікат походження в органах США немає. Аналогічним чином, за його словами, дуже важко отримати сертифікат якості заводу. «Ми бачимо, що газ сумнівного походження продовжує їхати в Україну у той час як до продукту підтвердженого американського походження висуваються вимоги, що неможливо виконати, бо вони суперечать основами міжнародної торгівлі і по суті дискримінують окремих постачальників. На рівні центрального офісу розглядається рішення повністю припинити роботу на українському напрямку», - висказалися у польській компанії.

Зі схожими проблемами стикнулися імпортери литовського газу. «Три машини з газом було змушено повернутися назад до продавця, оскільки партії супроводжувалися сертифікатами третьої країни», - пояснив імпортер, якому не вдалося пройти митний контроль.

За його словами, сертифікат походження LT був виданий в Естонії. Як відомо, Orlen Lietuva має обмежений перелік експортних контрагентів в Україні, і забороняє експорт LPG, що був проданий для внутрішнього ринку Литви. Політика реалізується через суворий контроль сертифікатів походження у ТПП Литви. Аби обійти вимоги Orlen Lietuva, газ викупляється латвійськими підприємствами, фізично відправляють газ з Литви, а сертифікати походження оформлюють у ТПП Естонії. Таким чином, країна відправки і країна видачі сертифікату походження не співпадають.

При цьому імпортери повідомляють, що до газу з сертифікатом EUR1, що було вироблено у Польщі чи Литві, у Енергомитниці не виникає питань. «Мішають у Польщі суто російський газ з тим, що вже був намішаний в Латвії, оформлюють сертифікат EU і спокійно проходять українську митницю», - поділився спостереженнями один з учасників ринку.

Джерело в Енергомитниці запевнило enkorr, що митне оформлення вантажів відбувається із дотриманням вимог оновленого Митного кодексу. «Ми знаємо про проблему з американськими сертифікатами походження, проте закон вимагає саме такого набору документів. Разом з тим, більшість імпортерів за місяць після прийняття змін до набрання ними чинності встигло підготуватися. Зокрема, зараз вже оформлюється американське ДП з відповідними сертифікатами потрібного зразка», - сказав митник., зазначивши, що для полегшення оформлення партій, що отримали відмови, можуть бути необхідні зміни законодавства.

