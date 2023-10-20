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АНАЛІТИКА

Нафта зростає другий тиждень на тлі побоювань щодо конфлікту на Близькому Сході

 

Ціни на нафту продовжили зростання в п'ятницю і продовжують зростати другий тиждень поспіль на тлі зростання побоювань, що конфлікт між Ізраїлем і сектором Газа може поширитися на Близький Схід і порушити постачання з одного з найбільших нафтовидобувних регіонів світу.

О 05:07 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 94 центи, або 1%, до $93,32 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $90,78 за барель, збільшившись на $1,41 або на 1,6%. Термін дії листопадового контракту на найближчий місяць спливає у п'ятницю.

Активніший грудневий контракт на WTI торгувався на рівні $89,47 за барель, збільшившись на $1,24 або 1,1%.

Обидва контракти можуть принести другий тижневий прибуток, оскільки вибух у лікарні в секторі Газа цього тижня та очікуване наземне вторгнення ізраїльських військ посилили побоювання щодо поширення конфлікту на Близькому Сході.

«Велике занепокоєння, як і раніше, викликає те, що ескалація напруженості, яку ми, ймовірно, побачимо у зв'язку з входом ЦАХАЛу (Сил оборони Ізраїлю) в сектор Газа в ці вихідні, означає, що ризик для сирої нафти пов'язаний із зростанням цін», - - сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам, які зібралися в четвер на кордоні з сектором Газа, що незабаром вони побачать палестинський анклав «зсередини», припускаючи, що наземне вторгнення може наближатися.

За словами Пентагону, США перехопили ракети, випущені з Ємену у бік Ізраїлю, що посилило занепокоєння щодо розширення конфлікту.

Ціни на WTI можуть зрости до максимуму, який востаннє спостерігався наприкінці вересня, на рівні $95,03 за барель, якщо ціна подолає опір на рівні $91,50, сказав Сікамор.

Ціни на нафту також підтримуються прогнозами збільшення дефіциту у четвертому кварталі після того, як провідні виробники Саудівська Аравія та Росія продовжили скорочення постачань до кінця року, а також на тлі низьких запасів, особливо у Сполучених Штатах.

Вашингтон прагне закупити 6 мільйонів барелів сирої нафти для постачання в Стратегічний нафтовий резерв у грудні та січні, оскільки він продовжує свій план щодо поповнення резервних запасів, повідомило у четвер Міністерство енергетики США.

Крім того, тимчасове зняття нафтових санкцій США з Венесуели, члена ОПЕК, навряд чи вимагатиме будь-яких змін у політиці з боку групи виробників ОПЕК+, оскільки відновлення видобутку, ймовірно, буде поступовим, повідомили Reuters джерела в ОПЕК+.

"Перспектива збільшення кількості венесуельської нафти мало що зробила для послаблення побоювань щодо збоїв на Близькому Сході", - заявили аналітики ANZ Research у листі для клієнтів у п'ятницю.
За матеріалами: investing.com
 

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