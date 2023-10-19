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Св. Франциск Асізський
Нафта прискорила падіння, Brent $90,3 за барель
15:40 19.10.2023 |
Ціни на нафту прискорили падіння вдень у четвер після пом'якшення Сполученими Штатами санкцій щодо нафтогазового сектору Венесуели.
Вашингтон ухвалив рішення зняти на шість місяців обмеження на угоди з венесуельськими нафтою і газом після укладання Каракасом угоди з опозицією, яка готує ґрунт для проведення нових президентських виборів у країні, повідомив Мінфін США.
Призупинення дії американських санкцій, за оцінками експертів, може призвести до збільшення видобутку нафти Венесуелою на 200 тис. барелів на добу.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:32 EET у четвер становить $90,34 за барель, що на $1,16 (1,27%) нижче, ніж закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали о 14:27 EET на $0,97 (1,1%), до $87,35 за барель. Термін звернення цих контрактів спливає із закриттям ринку у п'ятницю. Ф'ючерси, що активно торгуються, на грудень втрачають у ціні $1 (1,15%) і коштують $86,27 за барель.
Напередодні ціни на нафту збільшилися до максимумів за два тижні у зв'язку з ескалацією конфлікту на Близькому Сході. Підйому ринку також сприяли дані щодо падіння запасів нафти у Штатах.
Згідно з щотижневою доповіддю Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 13 жовтня, скоротилися на 4,5 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Commodity Insights, в середньому очікували їх зниження лише на 30 тис. барелів.
Товарні запаси бензину зменшилися на 2,4 млн. барелів, дистилятів - на 3,2 млн. барелів. Аналітики в середньому прогнозували зниження резервів бензину на 800 тис. барелів, дистилятів - на 900 тис. барелів.
Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зменшилися за тиждень на 758 тис. барелів.
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