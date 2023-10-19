Вартість LPG на торгах «Української енергетичної біржі» 18 жовтня значно збільшилась і подекуди сягнула 45500 грн/т

Про це enkorr повідомили учасники аукціонів.

Так, середня вартість газу «Укргазвидобування» виросла на 3 992 грн/т і становила 45 105 грн/т, «Укрнафти» - на 3 589 грн, до 44 820 грн/т. При цьому, українські виробники збільшили пропозицію ресурсу на 13% відносно попереднього аукціону. На аукціоні приватних виробників газ здорожчав на 2880 грн, до 43 920 грн/т.

Таким чином, середня вартість газу державних виробників значно перевищила імпортний паритет для регіонів західніше столичного. Разом з тим, обмежений доступ до закордонного ресурсу призвели до ажіотажу на внутрішніх торгах.

«Ми очікували ріст цін в межах 1000-1500 грн/т, але здороження виявилось більшим. На це вплинув ажіотажний попит на український ресурс, який спричинений здебільшого затримками на кордоні», - прокоментували ситуацію у великій паливній компанії.

Згідно з даними enkorr, середня ціна на автомобільні партії газу на західному кордоні становить 40 250грн/т, на південному - 39 750 грн/т, що відповідно еквівалентно 42 519-43 086 грн/т і 42 019-42 587 грн/т з доставкою до Києва. Наразі ціни газу в столиці становлять 42 000-43 000 грн./т. «Після сьогоднішніх торгів ціни на газ в країні, імовірніше, ще виростуть в середньому на 1000-2000 грн/т», - поділився думкою співрозмовник.

На думку іншого співрозмовника, основний стрибок попиту на аукціонах відбувся завдяки великим мережам, які перестраховуються на випадок більших затримок постачань з-за кордону. З опитаних невеликих імпортерів на аукціоні 18 жовтня майже ніхто не купував ресурс через його надмірно високу ціну.

«Ціни на зарубіжний ресурс майже не змінились, та і він, в принципі, є, але ситуація, яка зараз виникла на кордоні значно зменшує привабливість імпорту», - зазначили в одній із паливних компаній.

Згідно сервісу «єЧерга», черга на західному кордоні становить 9-10 днів, на південному - 7-11 днів. «Раніше газовоз з ресурсом повертався за 4 дні, зараз - за 12. Тому за два тижні ми привезли в три рази менше газу», - зазначили в одній із паливних компаній.

Разом з тим, за даними «Консалтингової групи А-95», обсяги імпорту скрапленого газу в Україну з 9 по 15 жовтня лишилися на рівні попереднього тижня. У звітний період, зокрема, значні обсяги завезені залізничним та морським транспортами.

Певний вклад у ажіотаж внесли зміни до Митного кодексу 17 жовтня. Як раніше повідомляв enkorr, поки вони незначно вплинули на темпи митного оформлення нафтопродуктів, проте у трейдерів залишаються побоювання щодо партій, які були придбані задовго до змін і зараз очікують у чергах на кордоні. «Через неділю-дві буде зрозуміло, як працювати в нових умовах і як вони вплинули на ринок. За цей період більшість компаній-імпортерів зіткнуться з розмитненням ресурсу», - прокоментував один із трейдерів.

В умовах відчутного ажіотажу ціни можуть бути підігріті і суб'єктивними факторами. Так, ще на початку тижня деякі компанії вирішили призупинити продаж ресурсу поки не стане більш зрозумілою ситуація з поставками імпортного газу та цінами на аукціоні. Це дає підставу для початку циркуляції інформації щодо нестачі ресурсу на ринку, особливо в центрально-східних регіонах.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 11-го по 18 жовтня середня ціна на LPG в Україні на ГНС збільшилась на 1210 грн/т і становить 42 220 грн/т.

Зі слів трейдерів, попит по країні незначно зростає, але нерівномірно. Наприклад, в деяких регіонах вже збільшується активність сільськогосподарських компаній. «Ріст попиту зі сторони аграріїв є, але він менший, ніж за аналогічний період минулого року десь на 30%», - зазначив один із співрозмовників.