Нафта падає, оскільки побоювання щодо ембарго Ізраїлю зникають, а санкції проти Венесуели послаблюються

Ціни на нафту впали у четвер, звернувши назад зростання, досягнуте на попередній сесії, після того, як ОПЕК не виявила жодних ознак підтримки заклику Ірану ввести нафтове ембарго щодо Ізраїлю, а також оскільки Сполучені Штати планують послабити санкції щодо Венесуели, щоб дозволити більше кількості нафти текти по всьому світу.

Грудневі ф'ючерси на Brent о 06:42 EET впали на 0,5%, або 43 центи, до $91,07 за барель. Листопадові ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI), термін дії яких спливає у п'ятницю, впали на 0,2%, або 17 центів, і торгувалися на рівні $88,15 за барель. Більш активний грудневий контракт на нафту WTI знизився на 0,3%, або 22 центи, до $87,05 за барель.

Ціни на нафту зросли приблизно на 2% на попередній сесії через побоювання з приводу перебоїв у світових постачаннях після того, як Іран закликав до нафтового ембарго щодо Ізраїлю через конфлікт у секторі Газа, а також після того, як США найбільший у світі споживач нафти, повідомили про більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) не планує вдаватися до негайних дій у відповідь на заклик Ірану, члена ОПЕК, повідомили джерела Reuters, що послаблює побоювання з приводу можливих збоїв.

За даними аналітиків Citi, Ізраїль імпортує близько 250 000 барелів нафти на день, переважно з Казахстану, Азербайджану, Іраку та африканських країн.

«Ми вважаємо, що ембарго з боку Казахстану та Азербайджану, сильного союзника Ізраїлю, є малоймовірним», - сказали вони.

Також відбувся відкат цін, оскільки візит президента США Джо Байдена до Ізраїлю завершився без подальшої ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, повідомила аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

"Однак ринок, як і раніше, знаходиться під тиском зростання на тлі геополітичної напруженості", - сказала вона.

Тим не менш, на ціни чинило тиск повідомлення про те, що США видали шестимісячну ліцензію, яка дозволяє операції в енергетичному секторі Венесуели, члена ОПЕК, після досягнення угоди між урядом Венесуели та політичною опозицією країни щодо забезпечення чесних виборів 2024 року.

Потоки нафти з Венесуели можуть допомогти знизити світові ціни на нафту на тлі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, санкцій щодо Росії та рішень ОПЕК+ про скорочення видобутку, але Венесуелі потрібні інвестиції для збільшення видобутку після багатьох років санкцій.

За даними Управління енергетичної інформації, запаси сирої нафти та палива в США минулого тижня скоротилися через зростання попиту на дизельне паливо та мазут. Запаси дистилятного палива скоротилися на 3,2 мільйона барелів за тиждень до 13 жовтня, до 113,8 мільйона барелів, свідчать дані EIA.

Запаси сирої нафти впали на 4,5 мільйона барелів до 419,7 мільйона барелів, а бензину - на 2,4 мільйона барелів до 223,3 мільйона барелів.

Постачання можуть ще більше скоротитися, оскільки експорт нафти з Росії через її західні морські порти в листопаді, як очікується, скоротиться приблизно на 300 000 барелів на добу, оскільки очікується, що рашиські нафтопереробні заводи збільшать обсяги постачання після закінчення сезонного технічного обслуговування, повідомили джерела.