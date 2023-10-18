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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $92,4 за барель
15:45 18.10.2023 |
Підйом цін на нафту прискорився вдень у середу через ескалацію напруженості на Близькому Сході.
Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:51 EET подорожчали на $2,50 (2,78%) - до $92,4 за барель.
Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $2,56 (2,95%) - до $89,22 за барель.
Як повідомлялося, щонайменше 500 осіб стали жертвами удару по лікарні Аль-Ахлі на території Сектора Гази. Палестинське угруповання ХАМАС заявило про 600 загиблих і звинуватило в ударі ізраїльських військових, тоді як армія оборони Ізраїлю повідомила, що вибух у лікарні пов'язаний із невдалим запуском ракет палестинським рухом "Ісламський джихад".
Президент США Джо Байден, який прибув до Ізраїлю в середу, заявив, що США не вважають, що Єрусалим пов'язаний з атакою на лікарню.
"Судячи з того, що я бачив, схоже, що це зробила інша команда, а не ви", - наводить слова Байдена агентство Associated Press. Однак президент також зазначив, що багато хто все ще не впевнений, що стало причиною вибуху.
Старший стратег RaboResearch Бенджамін Пінктон зазначив, що трагедія підвищує ризики "подальшої ескалації з боку Ірану та угруповання "Хезболла".
За його словами, варто звернути особливо пильну увагу на можливість відкриття нового фронту на півночі Ізраїлю. У разі втручання Ірану ціни на нафту можуть досягти $100 за барель до кінця року, додав аналітик.
Також учасники ринку оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США.
За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), минулого тижня запаси в Штатах впали на 4,4 млн барелів. Тижнем раніше резерви підскочили на 10,18 млн барелів.
Офіційні дані Міненерго будуть опубліковані о 17:30 кв. м у середу. Аналітики, яких опитало Trading Economics, прогнозують, що вони вкажуть на скорочення запасів нафти на 300 тис. барелів.
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