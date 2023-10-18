Нафта підскочила на 2% на тлі загострення напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли в середу на тлі загострення напруженості на Близькому Сході після того, як сотні людей загинули внаслідок вибуху в лікарні в Газі, що викликало побоювання можливих перебоїв у постачанні нафти з регіону.

О 05:47 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,69, або на 1,9%, до $91,59 за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на $1,84, або на 2,1%, до $88,50 за барель.

У ході попередніх торгів обидва еталонні індекси зросли більш ніж на 2 долари і досягли найвищого рівня за два тижні.

Ринки врахували премії за ризик після того, як у вівторок близько 500 палестинців загинули внаслідок вибуху в лікарні міста Газа, в якому ізраїльські та палестинські чиновники звинуватили один одного.

Потім Йорданія скасувала саміт, який вона мала провести за участю президента США Джо Байдена та лідерів Єгипту та Палестини.

"Скасування саміту між Байденом та арабськими лідерами знижує ймовірність дипломатичного вирішення конфлікту з Хамасом в Ізраїлі", - заявив Вівек Дхар, аналітик Commonwealth Bank of Australia, у записці для клієнтів.

Ринки нервують щодо загрози наземного наступу Ізраїлю в секторі Газа.

"Тривала окупація вимальовується як сценарій, який підніме ф'ючерси на нафту марки Brent вище 100 доларів США за барель, оскільки це підвищує ризик того, що конфлікт в Ізраїлі з Хамасом розшириться і потенційно втягнеться безпосередньо в Іран", - сказав Дхар.

Байден збирається відвідати Ізраїль у середу, щоб продемонструвати підтримку країни у її війні з ісламістським бойовим угрупуванням ХАМАС. Білий дім заявив, що ясно дасть зрозуміти, що не хоче розширення конфлікту.

Ціни на нафту також підтримуються падінням запасів сирої нафти в США приблизно на 4,4 мільйона барелів за тиждень, що завершився 13 жовтня, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти у вівторок. Це було набагато вищим, ніж прогноз аналітиків на рівні 300 000 барелів.

Офіційні дані уряду США будуть опубліковані пізніше у середу.

Щодо попиту, то, як показали офіційні дані в середу, економіка Китаю в третьому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, припускаючи, що нещодавній шквал політичних заходів допомагає підтримати попереднє відновлення.

Офіційні дані Китаю також показали, що продуктивність нафтопереробних заводів країни у вересні досягла рекордного добового показника, збільшившись на 12% порівняно з роком раніше, оскільки нафтопереробні заводи збільшили продуктивність, щоб задовольнити високий попит на транспортне паливо у період свята Золотого тижня та покращити виробництво.

Але аналітики висловлюються обережно щодо економічного зростання Китаю, оскільки сектор нерухомості залишається гальмом.

«Вересневі дані, ймовірно, гарантують, що Китай досягне своєї мети зростання на рівні «близько 5%» цього року. Тим не менш, йому буде важко досягти більшого. Відновлення економіки все ще перебуває у зародковому стані», - заявив економіст Moody's Analytics Гаррі Мерфі Круз у своєму звіті. Примітка.

Тим часом, роздрібний продаж у США у вересні зріс більше, ніж очікувалося, що посилило очікування чергового підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою до кінця року. Підвищення відсоткової ставки з метою стримування інфляції може уповільнити економічне зростання і знизити попит на нафту.

Уряд Венесуели та її політична опозиція у вівторок погодилися надати виборчі гарантії на президентських виборах 2024 року, відкривши шлях до можливого пом'якшення санкцій США, що зрештою може призвести до збільшення постачання нафти.