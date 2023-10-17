Трейдери почали розмитнювати паливо за новими правилами

Набуття чинності змін до Митного кодексу незначним чином вплинуло на темпи митного оформлення нафтопродуктів. Про це enkorr повідомили учасники ринку та представники митниці. Нагадаємо, що з 17 жовтня імпортери зобов'язані надавати документи, що підтверджують виробника палива та маршрут постачання від заводу-виробника до українського кордону.

«Більшість імпортерів була готова до змін, тому підготувала документи на всі партії нафтопродуктів, в тому числі і тих, що давно були відвантажені і очікували в черзі на кордоні», - зазначило джерело у Держмитслужбі.

За його словами, за день по низці партій на розмитнення не було подано повного пакету документів, тому ці вантажі очікують поки документи будуть дооформлені. «Це невеликі обсяги, а номенклатура документів, що не вистачає, чітко зрозуміла і вони доїдуть зовсім скоро», - сказав митник.

У великій компанії-імпортері enkorr також повідомили, що за виключенням деяких дрібних нюансів ситуація після запровадження нових вимог не змінилася. «Є якісь приколи на місці, але незначні. Наприклад, митник заявив, що замість «Литва. Європейський союз» має бути написано просто «Європейський союз». Це оперативно перероблюється і вантаж їде далі», - каже представник підприємства.

Проте, низка імпортерів зіткнулася з труднощами оформлення вантажів, зокрема, через відсутність сертифікату заводу-виробника. «Сьогодні ми розмитнювали дві машини з дизпальним з Польщі, обидві було відправлено на термінал», - каже представник мережі АЗС.

Проблеми з сертифікатами заводів можуть виникати, наприклад, коли продукт йде з однієї країни ЄС транзитом через іншу. Так, продукт німецьких НПЗ не вважається імпортним у Польщі, оскільки він переміщується в середині Євросоюзу, і тому завод не надає німецький сертифікат. Водночас один з польських трейдерів повідомив, що кілька відправлених з сертифікатом EUR.1 машин з ДП успішно розмитнилися.

«Для української митниці у разі відсутності сертифікату заводу можна також надавати транспортну декларацію з переліком вагонів відвантажених в Польщу, що дає змогу підтвердити ланцюг постачань», -каже один з учасників ринку.

Кілька опитаних компаній повідомило, що сьогодні не проходили митне оформлення згідно нового порядку, оскільки їх вантажі ще не доїхали до кордону.

«Ми почали займатися питанням ще за місяць до впровадження змін. Наші постачальники надали всі необхідні документи, тож сподіваємося, що проблем з оформленням не виникне», - повідомив один з київських імпортерів газу, машини якого зараз прямують у бік кордону. «Подали документи, чекаємо», - каже представник однієї з мереж АЗС.