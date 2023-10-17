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Нафта перейшла до зростання, Brent близько $90,1 за барель
15:47 17.10.2023 |
Ціни на нафту зростають удень у вівторок на тлі ослаблення долара США і з огляду на конфлікт на Близькому Сході.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:41 EET у вівторок становить $90,11 за барель, що на $0,46 (0,51%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,35 (0,4%), до $87,01 за барель.
Індекс DXY, що відображає вартість долара США щодо шести основних світових валют, знижується на 0,1% під час торгів у вівторок, що підвищує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.
Зростанню цін на нафту також сприяють побоювання, пов'язані з конфліктом Ізраїлю і радикального руху ХАМАС.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у вівторок завдала серії повітряних ударів по військових об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. "Винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по оперативних командних центрах, військовій інфраструктурі та укриттях терористичної організації ХАМАС", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі армії.
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