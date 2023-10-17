Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent близько $90,1 за барель

 

Ціни на нафту зростають удень у вівторок на тлі ослаблення долара США і з огляду на конфлікт на Близькому Сході.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:41 EET у вівторок становить $90,11 за барель, що на $0,46 (0,51%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,35 (0,4%), до $87,01 за барель.

Індекс DXY, що відображає вартість долара США щодо шести основних світових валют, знижується на 0,1% під час торгів у вівторок, що підвищує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.

Зростанню цін на нафту також сприяють побоювання, пов'язані з конфліктом Ізраїлю і радикального руху ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у вівторок завдала серії повітряних ударів по військових об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. "Винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по оперативних командних центрах, військовій інфраструктурі та укриттях терористичної організації ХАМАС", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі армії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4507
  0,1210
 0,33
EUR
 1
 38,5503
  0,2697
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4967  0,04 0,12 38,1841  0,06 0,16
EUR 39,7600  0,10 0,26 40,6752  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4100  0,09 0,25 36,4450  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес