Ціни на бензин зберігають нисхідний тренд

Протягом тижня середня ціна на бензин А-95 зменшилась на 0,25 грн/л, до 47,5 грн/л, на А-92 - на 1,25 грн/л, до 44,25 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

16 жовтня торгівля «п'ятіркою» відбувалась у межах 45,00-50,5 грн/л, що на 0,75-1 грн/л нижче порівняно з цінами, зафіксованими тижнем раніше.

У західному й центральному регіонах країни «п'ятірку» пропонували за найнижчими цінами - 45-49,5 грн/л, дорожче А-95 торгувався у північному і південному регіонах - за 45,25-50,5 грн/л.

За звітний період вартість бензину А-95 на західному кордоні знизилася на 1,25 грн/л, до 45,25 грн/л, на південних пропускних пунктах ціна «п'ятірки» просіла на 0,5 грн/л, до 46,25 грн/л.

За даними Консалтингової групи «А-95», станом на 13 жовтня вартість бензину у Середземноморському регіоні Європи зменшилась на $11/т, до $800/т, у Північно-західному регіоні - на майже $30/т, до $866/т, порівняно з минулим тижнем.

Ринок бензину не оминуло призупинення розмитнення палива з молдавського й болгарського напрямків з 5 жовтня. Крім того, на постачаннях пального позначилися і черги на кордоні. За даними сервісу «є-Черга», на західному кордоні вони становлять 9-10 днів, на північному - 6-11. Згідно з оперативними даними, наразі очікувані обсяги постачань бензину зменшились на 40% порівняно з 6 жовтня.

«Причин для занепокоєння немає: на ринку достатня кількість бензину», - зазначили в одній із компаній.

Динаміка середніх цін на бензин у дрібному гурті в Україні, грн/т



