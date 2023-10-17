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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає на тлі надій на пом'якшення санкцій США проти Венесуели

 

Ціни на нафту трохи впали у вівторок після падіння більш ніж на 1 долар у понеділок на тлі сподівань, що США послаблять санкції щодо виробника Венесуели, а також на тлі того, як Вашингтон активізував зусилля щодо запобігання ескалації війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:33 EET подешевшали на 5 центів до $89,60 за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 23 центи до $86,43 за барель.

Уряд та опозиція Венесуели мають намір у вівторок відновити давно призупинені переговори, які, за словами президента Ніколаса Мадуро, принесуть користь майбутнім виборам 2024 року. Цей крок може спричинити пом'якшення Вашингтоном санкцій, повідомили численні джерела.

З 2019 року США ввели санкції на експорт нафти з Венесуели, члена Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), щоб покарати уряд Мадуро після виборів 2018 року, які Вашингтон вважав фіктивними через порушення прав людини.

Обидва нафтові індекси зросли минулого тижня через побоювання, що конфлікт на Близькому Сході може розширитися, при цьому світовий еталонний Brent додав 7,5%, що стало найвищим тижневим приростом з лютого.

Президент США Джо Байден у середу відвідає Ізраїль із важливим візитом, оскільки країна готується до ескалації наступу на бойовиків ХАМАС, що спровокувало гуманітарну кризу в Газі та викликало побоювання щодо ширшого конфлікту з Іраном.

"Ризики зберігаються, оскільки міністр закордонних справ Ірану попереджає, що можливе розширення війни на інших фронтах наближається до неминучої стадії", - йдеться у повідомленні ANZ Research у вівторок.

Адміністрація Байдена шукає способи збільшити потік нафти на світові ринки, щоб зменшити високі ціни. Але будь-яке реальне збільшення видобутку нафти у Венесуелі вимагатиме часу через відсутність нещодавніх інвестицій.
За матеріалами: investing.com
 

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