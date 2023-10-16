Оптовий ринок пального: забуте відчуття дефіциту

Минулий тиждень був дуже напруженим для учасників оптового ринку. Вперше з грудня 2022 року трейдери відчули ознаки ситуативної нестачі пропозицій дизпального. Втім, поки це не призвело до зростання цін, проте й очікуваного падіння не відбулося.

Усю увагу ринку було сконцентровано на півдні, де з 5 жовтня було призупинено розмитнення палива з молдавського й болгарського напрямків. Нагадаємо, це відбулося через звернення СБУ до Енергомитниці з вимогою інформувати про надходження пального з цих напрямків для додаткової перевірки.

Тим часом, за даними enkorr, деякі партії все ж таки було розмитено. Зі слів трейдерів, пощастило болгарським вантажам компанії «Трейдлім» («Стейлед»), хоча у самій компанії це спростували. «Трейдлім» не імпортує пального вже чотири місяці», - сказала в слухавку жінка, яка назвалася представником компанії.

Черги на півдні призвели до активних пошуків продукту на інших базисах постачань. Це автоматично спровокувало скупчення паливовозів у порту «Констанца» й інших прикордонних переходах, які залишилися поза увагою правоохоронців. Згідноз даними сервісу «єЧерга» черга справді є: на румунських КПП час очікування становить 7-11 днів.

Одним із очікуваних кроків трейдерів стало перекидання уваги на північний напрямок. Це також призвело до зростання напруги, яка спостерігалася тут і до останніх подій на півдні. Та ж «єЧерга» показувала, що в черзі на польсько-українських КПП доводиться витрачати 9-10 днів.

Іншим індикаторомсростаючого попиту стали повідомлення про підвищення премій польськими продавцями. Як повідомляв enkorr, деякі пропозиції сягали +$90-120/т до котирувань CIF. Але опитані польські трейдери кажуть, що такий рівень націнки пропонують ті, в кого немає вільного ресурсу, проте є бажання протестувати психіку українських контрагентів. «Так, премії будуть зростати, зокрема через поступовий перехід на зимову марку, але більше $10-20/т ми не очікуємо», - прокоментували в потужній трейдерській компанії Польщі.

Стоїмо!

Склалася непроста ситуація. З одного боку, «митні» проблеми призвели до зменшення постачання з найбільш дешевих напрямків, що мало б підштовхнути ціну догори. З іншого, на початку жовтня європейські котирування ДП почали знижуватися. За минулий тиждень (з 6 по 12 жовтня) південні котирування впали на $50/т (до $880/т), а на півночі Європи - на $49/т (до $896/т). Це створює потенціал зниження гуртових цін мінімум на 1,5 грн/л.

За фактом ринок відреагував майже непомітним зниженням на 0,25 грн/л (49,25 грн/л). Вочевидь два чинники з протилежними знаками врівноважили ситуацію.

Дивно, але вартість дизпального на півдні зменшилася навіть більше, ніж у середньому по ринку, - на 0,5 грн/л і перебувала у межах 46-48,5 грн/л.

У західному регіоні ДП можна було придбати за 47-49,5 грн/л, або на 0,25 грн дешевше, ніж тижнем раніше.

У північному й центральному регіонах цінники на дизельне пальне за тиждень також скинули по 0,25-0,5 грн/л, до 49,5 грн/л і 50,5 грн/л відповідно.

Червоний жовтень

За даним enkorr, загалом із 5 по 12 жовтня кількість розмитнених бензовозів зменшилася на 22% порівняно з позаминулим тижнем. Тим часом обсяг ввезеного ДТ збільшився на 7%.

Оперативні дані кажуть про те, що запаси дизелю в країні знижуються. Одна з причин - безпекова.

«Ми висушуємо бази й переходимо на реалізацію з коліс. Усі розуміють, що масовані осінні обстріли попереду», - каже власник великої мережі АЗС.

При зменшенні запасів черги на кордоні можуть підсушити ринок і призвести до локального дефіциту.

«У центральних областях уже відчувається нестача дизельного пального. Ми не змогли оперативно купити навіть кілька бензовозів», - прокоментував один із невеликих трейдерів.

У цих умовах багато що залежатиме від оперативності й безперебійності постачань, з чим зберігаються проблеми як на півдні, так і на півночі. Дехто на ринку вважає, що проблеми на польському кордоні можуть зникнути одразу після виборів, які відбудуться 15 жовтня.

Динаміка середніх цін на пальне у дрібному гурті в Україні, грн/т



