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АНАЛІТИКА

Акциз на автогаз має бути збільшено – Гетманцев

 

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що акциз на автогаз має бути збільшено.

Таку думку він висловив в інтерв'ю «Українським Новинам».

«Щодо зменшення різниці між акцизом на бензин і скраплений газ. Я вважаю, що така ідея має підґрунтя. Я вважаю, що автомобілі їздять одними і тими самими шляхами, і несправедливо, коли водії на бензині сплачують більше на ремонт цих доріг, ніж автомобілі, які їздять на газі», - вважає нардеп.

З його слів, ідея збільшення акцизу на автогаз обговорюється на рівні Кабінету міністрів.

«Справді, енерговіддача від газу менша, аніж від бензину, приблизно на 20-25%. Таким чином і акциз має бути перераховано. Він повинен бути меншим, але не в чотири рази», - впевнений очільник комітету.

Як повідомляв раніше enkorr, з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень, який був чинним до повномасштабного вторгнення росії в Україну: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпальне - до 139 євро за 1000 л. При цьому акциз на автогаз складає 52 євро за 1000 л.
За матеріалами: EnKorr
 

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