Фінансові новини
- |
- 16.10.23
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акциз на автогаз має бути збільшено – Гетманцев
13:24 16.10.2023 |
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що акциз на автогаз має бути збільшено.
Таку думку він висловив в інтерв'ю «Українським Новинам».
«Щодо зменшення різниці між акцизом на бензин і скраплений газ. Я вважаю, що така ідея має підґрунтя. Я вважаю, що автомобілі їздять одними і тими самими шляхами, і несправедливо, коли водії на бензині сплачують більше на ремонт цих доріг, ніж автомобілі, які їздять на газі», - вважає нардеп.
З його слів, ідея збільшення акцизу на автогаз обговорюється на рівні Кабінету міністрів.
«Справді, енерговіддача від газу менша, аніж від бензину, приблизно на 20-25%. Таким чином і акциз має бути перераховано. Він повинен бути меншим, але не в чотири рази», - впевнений очільник комітету.
Як повідомляв раніше enkorr, з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень, який був чинним до повномасштабного вторгнення росії в Україну: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпальне - до 139 євро за 1000 л. При цьому акциз на автогаз складає 52 євро за 1000 л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
|Україна бере на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат
|Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Розпочати промислове рибальство в Україні можна буде через «Е-Рибу»: експеримент триватиме два роки
|Запаси газу в сховищах Європи сягнули максимуму за всю історію спостережень
|Обсяг готівки з початку року зріс на 12 мільярдів. Але Нацбанк фіксує зменшення попиту
|USDA прогнозує скорочення світового виробництва пшениці
|Українці отримали вже 1,5 мільярда на ремонт пошкодженого житла, – Мінцифри
|Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії – Шмигаль
|Дві впливові німецькі організації почали лобіювати ідею швидкого розвитку експорту українського біогазу до Євросоюзу
Бізнес
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU