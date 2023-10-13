Нафта прискорила зростання, Brent близько $89,3 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання вдень у п'ятницю на новинах з Близького Сходу.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:37 EET п'ятниці становить $89,31 за барель, що на $3,31 (3,85%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $3,31 (3,99%), до $86,22 за барель.

Армія оборони Ізраїлю опублікувала в соцмережі X (колишня Twitter) заяву, згідно з якою жителям північної частини Сектора Гази рекомендується переміститися на південь анклаву "заради своєї власної безпеки і безпеки своїх сімей".

Як заявила ООН вранці в п'ятницю, ізраїльські військові повідомили їй, що близько 1,1 млн палестинців мають переселитися в південну частину Гази протягом наступних 24 годин.

Оле Хансен, який відповідає за стратегію на сировинних ринках у Saxo Bank, відзначив зростання нафтових котирувань на цих новинах. При цьому він назвав таку евакуацію неможливою і вказав на ймовірність введення ізраїльських військ на північ Гази.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) напередодні переглянуло прогноз світового попиту на нафту 2023 року в бік підвищення і тепер очікує, що він зросте на 2,254 млн барелів на добу (б/д), а не на 2,243 млн б/д, як повідомлялося раніше.

ОПЕК, зі свого боку, прогнозує збільшення попиту на нафту на 2,44 млн б/д у 2023 році і на 2,25 млн б/д у 2024 році.