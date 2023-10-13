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Упродовж тижня, із 6 по 13 жовтня, автогаз у середньому по країні додав 0,23 грн/л – до 26,07 грн/л
15:05 13.10.2023 |
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На АЗК мереж ОККО й WOG літр цього виду пального за тиждень, що минув, додав 33 копійки – до 26,99 грн/л і 26,98 грн/л відповідно.
На станціях мереж SOCAR і Neftek автогаз здорожчав за тиждень на 50 коп./л – до 26,99 грн/л. На автозаправних станціях U.GO LPG здорожчав на 0,33 грн/л – до 25,86 грн/л, у мережі KLO він додав 20 копійок на літрі – до 26,49 грн/л.
Мережі VST і «БРСМ-Нафта» додали за тиждень 1,00 грн/л і 30 коп./л – до 25,90 грн/л і 25,29 грн/л відповідно.
Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,26-0,50 грн/л (див. табл.). Діапазон здорожчання цього тижня становить 0,18-1,00 грн/л і торгується в межах 24,00-26,99 грн/л.
Основною причиною такого активного здорожчання газу трейдери вважають те, що він у жовтні приходить в Україну за значно вищими цінами.
«Якщо минулого тижня нам ще надходили довантаження із серпня, то зараз уже почало заходити все вересневе, і, відповідно, у нас збільшується собівартість продукту. І саме це – основна причина, – пояснює у коментарі enkorr один із великих гравців паливного ринку. – Окрім того, ціни підштовхують також і черги на кордонах, тобто зараз погано їздять що вагони, що автомобілі».
Ще один співрозмовник видання зазначив, що дефіциту ресурсу на ринку наразі немає, але сукупність перерахованих чинників підштовхує роздрібні ціни на автогаз угору.
«Якщо динаміка зростання цін на газ збережеться, то ми будемо змушені переглянути вартість газу на стелі», — зазначили в одній із великих мереж. В іншій теж підтвердили наміри збільшити ціну на газ на заправці протягом тижня.
Станом на 12 жовтня співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 не змінилося порівняно з вереснем і складає 47%. Цей показник у мережах відрізняється. Найбільший — 49% — зафіксовано в мережі «Авантаж 7», найменший — 44% — в Prime (Львівська область).
Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 6 по 13 жовтня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
13.10.23
|
Зм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,33
|
SOCAR
|
26,99
|
0,50
|
Neftek
|
26,99
|
0,50
|
WOG
|
26,98
|
0,33
|
KLO
|
26,49
|
0,20
|
Shell
|
26,18
|
0,00
|
UPG
|
26,11
|
0,40
|
Авіас
|
26,07
|
0,00
|
VostokGaz
|
25,99
|
0,50
|
Ovis
|
25,99
|
0,50
|
Motto
|
25,98
|
0,50
|
VST
|
25,90
|
1,00
|
Mango
|
25,87
|
0,30
|
U.GO
|
25,86
|
0,33
|
AMIC
|
25,83
|
0,00
|
ZOG
|
25,80
|
0,00
|
Автотранс
|
25,68
|
0,50
|
BVS
|
25,59
|
0,40
|
Rodnik
|
25,49
|
0,00
|
Chipo
|
25,42
|
0,18
|
Укрнафта
|
25,40
|
0,00
|
Green Wave
|
25,30
|
0,20
|
Рур груп
|
25,30
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
25,29
|
0,30
|
Кворум
|
25,18
|
0,20
|
RLS
|
24,90
|
0,00
|
Олас
|
24,90
|
0,00
|
Marshal
|
24,80
|
0,30
|
Катрал
|
24,77
|
0,30
|
Luxwen
|
24,75
|
0,26
|
Авантаж 7
|
24,45
|
0,00
|
Prime
|
24,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
26,07
|
0,23
|
|
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