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АНАЛІТИКА

Упродовж тижня, із 6 по 13 жовтня, автогаз у середньому по країні додав 0,23 грн/л – до 26,07 грн/л

 

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На АЗК мереж ОККО й WOG літр цього виду пального за тиждень, що минув, додав 33 копійки – до 26,99 грн/л і 26,98 грн/л відповідно.

На станціях мереж SOCAR і Neftek автогаз здорожчав за тиждень на 50 коп./л – до 26,99 грн/л. На автозаправних станціях U.GO LPG здорожчав на 0,33 грн/л – до 25,86 грн/л, у мережі KLO він додав 20 копійок на літрі – до 26,49 грн/л.

Мережі VST і «БРСМ-Нафта» додали за тиждень 1,00 грн/л і 30 коп./л – до 25,90 грн/л і 25,29 грн/л відповідно.

Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,26-0,50 грн/л (див. табл.). Діапазон здорожчання цього тижня становить 0,18-1,00 грн/л і торгується в межах 24,00-26,99 грн/л.

Основною причиною такого активного здорожчання газу трейдери вважають те, що він у жовтні приходить в Україну за значно вищими цінами.

«Якщо минулого тижня нам ще надходили довантаження із серпня, то зараз уже почало заходити все вересневе, і, відповідно, у нас збільшується собівартість продукту. І саме це – основна причина, – пояснює у коментарі enkorr один із великих гравців паливного ринку. – Окрім того, ціни підштовхують також і черги на кордонах, тобто зараз погано їздять що вагони, що автомобілі».

Ще один співрозмовник видання зазначив, що дефіциту ресурсу на ринку наразі немає, але сукупність перерахованих чинників підштовхує роздрібні ціни на автогаз угору. 

«Якщо динаміка зростання цін на газ збережеться, то ми будемо змушені переглянути вартість газу на стелі», — зазначили в одній із великих мереж. В іншій теж підтвердили наміри збільшити ціну на газ на заправці протягом тижня.

Станом на 12 жовтня співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 не змінилося порівняно з вереснем і складає 47%. Цей показник у мережах відрізняється. Найбільший — 49% — зафіксовано в мережі «Авантаж 7», найменший — 44% — в Prime (Львівська область).  

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 6 по 13 жовтня, грн/л:

Компанія

LPG

13.10.23

Зм.

ОККО

26,99

0,33

SOCAR

26,99

0,50

Neftek

26,99

0,50

WOG

26,98

0,33

KLO

26,49

0,20

Shell

26,18

0,00

UPG

26,11

0,40

Авіас

26,07

0,00

VostokGaz

25,99

0,50

Ovis

25,99

0,50

Motto

25,98

0,50

VST

25,90

1,00

Mango

25,87

0,30

U.GO

25,86

0,33

AMIC

25,83

0,00

ZOG

25,80

0,00

Автотранс

25,68

0,50

BVS

25,59

0,40

Rodnik

25,49

0,00

Chipo

25,42

0,18

Укрнафта

25,40

0,00

Green Wave

25,30

0,20

Рур груп

25,30

0,30

БРСМ-Нафта

25,29

0,30

Кворум

25,18

0,20

RLS

24,90

0,00

Олас

24,90

0,00

Marshal

24,80

0,30

Катрал

24,77

0,30

Luxwen

24,75

0,26

Авантаж 7

24,45

0,00

Prime

24,00

0,00

Середня ціна в Україні

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0,23
За матеріалами: EnKorr
 

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