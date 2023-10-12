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Ціни на нафту відновили зростання, Brent близько $87,3 за барель
16:14 12.10.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок у четвер повернулися до зростання після ранкового зниження на статданих ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 15:28 EET подорожчали на $1,47 (1,71%) - до $87,29 за барель.
Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $1,28 (1,53%) - до $84,77 за барель.
Напередодні ціни демонстрували зниження після публікації даних Американського інституту нафти, які вказали на максимальне з початку січня - на 12,94 млн барелів - збільшення резервів нафти в США за тиждень, що завершився 6 жовтня.
Тим часом МЕА в четвер переглянуло прогноз світового попиту на нафту в 2023 році в бік підвищення і тепер очікує, що він зросте на 2,254 млн барелів на добу (б/д), а не на 2,243 млн б/д, як повідомлялося раніше.
Світові запаси сирої нафти в серпні впали на 102,3 млн барелів, найнижчого рівня з 2017 року, а промислові резерви в країнах ОЕСР за той самий період знизилися до 2,816 млрд барелів, що на 105,3 млн барелів нижче за середній показник за останні п'ять років, йдеться в документі.
За оцінками МЕА, країни ОПЕК+ у вересні видобували 36,38 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди могли видобувати 36,92 млн б/д. Таким чином, відставання від плану з урахуванням усіх добровільних обмежень становило 540 тис. б/д.
Рішення Саудівської Аравії продовжити добровільне скорочення видобутку нафти до 1 млн б/д до кінця 2023 року продовжить тримати світовий ринок у стані "значного дефіциту", наголосили в МЕА. Аналітики організації очікують, що пропозиція країн ОПЕК+ до кінця року буде нижчою за потреби ринку на 1,3 млн б/д.
Доповідь ОПЕК також вказує на те, що у вересні члени організації видобували менше нафти, ніж передбачала встановлена в рамках угоди ОПЕК+квота: за підсумками місяця сукупне зростання виробництва становило 273 тис. б/д, що нижче за план на 0,85 млн б/д.
З урахуванням добровільних зобов'язань зі скорочення рівень видобутку нафти країнами ОПЕК, що беруть участь в угоді, був на 848 тис. б/д нижчим за план порівняно з 795 тис. б/д у серпні.
У 2023 році ОПЕК прогнозує підвищення попиту на нафту на 2,44 млн б/д, а у 2024 році - ще на 2,25 млн б/д.
За даними російської сторони, обсяг видобутку в РФ за підсумками поточного року може становити 525-527 млн тонн, що на 1,5% - 1,9% менше, ніж у 2022 році.
Зростанню цін на нафту також сприяє нестабільна обстановка на Близькому Сході у зв'язку зі збройним конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС.
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