ОПЕК у вересні збільшила видобуток нафти на 273 тис. бар./д за рахунок КСА та Нігерії, що нижче за план ОПЕК+ на 0,58 млн бар./д

Країни ОПЕК у вересні збільшили видобуток нафти на 273 тис. барелів на добу - до 27,755 млн бар./д, йдеться в щомісячному звіті організації.

Найбільший приріст забезпечила Нігерія - на 141 тис. бар./д, Королівство Саудівська Аравія (КСА) - на 82 тис. бар./д, Кувейт - на 25 тис. бар./д. Іран, що перебуває під американськими санкціями, продовжив нарощувати видобуток, збільшивши його у вересні на 15 тис. бар./д.

Згідно з розрахунками, рівні серпня виявилися на 2,62 млн бар./д нижчими за встановлені квоти з видобутку в рамках угоди ОПЕК+.

Крім квот, низка країн узяла на себе добровільні зобов'язання знизити виробництво. З урахуванням цих зобов'язань рівень видобутку нафти країнами ОПЕК, які беруть участь в угоді ОПЕК+, був на 576 тис. бар./д нижчим від плану порівняно з 795 тис. бар./д у серпні.

На додаток до встановлених обмежень низка країн ОПЕК+ добровільно з травня до грудня 2023 року знижують видобуток ще на 1,66 млн бар./д (із них країни ОПЕК - на 1 млн бар./д): Саудівська Аравія - на 500 тис. бар./д, ОАЕ - на 144 тис. бар./д, Ірак - на 211 тис. бар./д, Кувейт - на 128 тис. бар./д, Алжир - на 48 тис. бар./д, Габон - на 8 тис. бар./д.

Крім того, Саудівська Аравія оголосила про плани знизити видобуток у липні, а потім у серпні й до кінця року ще на 1 млн бар./д - до 9 млн бар./д.

