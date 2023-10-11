Нафта зростає, оскільки побоювання з приводу перебоїв у постачанні зберігаються

Нафта виросла в середу, оскільки інвестори зіткнулися з перспективою перебоїв у постачанні через заворушення на Близькому Сході.

О 05:12 EET нафта марки Brent подорожчала на 26 центів, або 0,3%, до $87,91 за барель. Нафта американської марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 17 центів, або на 0,2%, до $86,14 за барель.

Ціни на нафту марки Brent та WTI зросли більш ніж на 3,50 долара у понеділок, оскільки військові зіткнення викликали побоювання, що конфлікт може поширитись за межі сектору Газа, але на сесії у вівторок вони знизилися.

Ізраїль видобуває дуже мало сирої нафти, але ринки стурбовані тим, що конфлікт може загостритися і завдати шкоди постачанням на Близький Схід, збільшуючи очікуваний дефіцит до кінця року.

«Як і раніше існує ризик ескалації ситуації, особливо якщо буде якесь втручання Ірану. Згідно з цим сценарієм, суворіше дотримання санкцій США щодо іранської нафти призведе до посилення нафтового ринку до 2024 року», - заявили Уоррен Паттерсон і Єва Манті, аналітики ING. банк у примітці для клієнтів.

Офіційні особи США вказали пальцем на Іран як співучасника нападу ХАМАС на Ізраїль, але достовірних доказів ролі Ісламської Республіки ще не з'явилося.

Політичний ризик утримує нафтові ціни від подальшого падіння.

Ізраїль заявляє, що стер на щебінь деякі райони сектору Газа, щоб помститися за напади ХАМАС. Тримаючи ринки в напрузі, потужні іракські та єменські збройні угруповання, пов'язані з Іраном, загрожують завдати удару по інтересам США за допомогою ракет і безпілотників, якщо Вашингтон втрутиться, щоб підтримати Ізраїль.

Найбільший експортер нафти Саудівська Аравія заявила у вівторок, що активізує зусилля з партнерами щодо запобігання ескалації ситуації в Газі та сусідніх районах, і підтвердила свою підтримку стабілізації нафтових ринків.

По відношенню до кошика валют долар впав до двотижневого мінімуму на позначці 105,75, оскільки ринок чекав на протокол вересневого засідання Федеральної резервної системи США з політики, який має бути оприлюднений сьогодні. Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют, що може стимулювати попит на нафту.

Декілька представників ФРС в останні дні припустили, що центральному банку США немає необхідності й надалі підвищувати вартість запозичень.

Більш позитивним сигналом для постачання є те, що Венесуела та США просунулися в переговорах, які можуть полегшити санкції щодо Каракаса, дозволивши принаймні ще одній іноземній нафтовій компанії брати венесуельську сиру нафту за певних умов.