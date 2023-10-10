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Нафта помірно дешевшає після зльоту напередодні, Brent нижче $88 за барель
14:56 10.10.2023 |
Ціни на нафту знижуються вдень у вівторок після різкого зростання напередодні.
Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:22 EET подешевшали на $0,4 (0,45%) - до $87,75 за барель.
Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,41 (0,47%) - до $85,97 за барель.
Напередодні Brent зросла в ціні на 4,2%, WTI подорожчала на 4,3% через побоювання перебоїв поставок у зв'язку з ескалацією збройного конфлікту на Близькому Сході.
У суботу бойовики руху ХАМАС атакували територію Ізраїлю, жертвами нападу стали сотні людей. Ізраїль оголосив, що перебуває у стані війни, і у відповідь завдав ударів по об'єктах у Секторі Гази.
The Wall Street Journal написала, що допомогу бойовикам надали спецслужби Ірану. Тегеран заперечує свою участь у нападі, проте висловив підтримку руху ХАМАС.
Іран у серпні видобував близько 3,1 млн барелів нафти на добу, зазначив аналітик Commerzbank Карстен Фрітш. Це максимум з осені 2018 року, коли США за президента Дональда Трампа повторно запровадили санкції щодо нафтового сектора республіки. Її експорт оцінюється приблизно в 2 млн б/д.
"Очевидно, що Штати останніми місяцями дотримувалися м'якого підходу до нагляду за дотриманням санкцій, щоб хоча б частково компенсувати скорочення видобутку ОПЕК+. Навряд чи такий підхід збережеться, з урахуванням відкритої підтримки ХАМАС Іраном", - додав Фрітш, припустивши, що в результаті експорт іранської нафти може впасти на 1 млн б/д.
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