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Нафта дешевшає через обережність інвесторів, оскільки ринок спостерігає за заворушеннями на Близькому Сході
08:41 10.10.2023 |
Ціни на нафту знизилися у вівторок після зростання більш ніж на 4% на попередній сесії, при цьому трейдери виявляють обережність, оскільки вони стежать за потенційними перебоями у постачаннях на тлі військових сутичок між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС.
Нафта марки Brent o 05:30 EET подешевшала на 30 центів, або 0,3%, до $87,85 за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 31 цент, або 0,4%, до $86,07 за барель .
Обидва показники зросли більш ніж на 3,50 долара у понеділок, оскільки зіткнення викликали побоювання, що конфлікт може поширитися за межі сектора Газа у багатий на нафту регіон. У суботу ХАМАС зробив найбільший за останні десятиліття військовий напад на Ізраїль, а бойові дії в понеділок тривали до ночі, оскільки Ізраїль відповів хвилею повітряних ударів по сектору Газа.
"На ринках, як і раніше, зберігається значна невизначеність після терактів в Ізраїлі минулими вихідними", - заявили аналітики ING у вівторок, додавши, що нафтові ринки зараз оцінюють премію за ризик.
«Якщо повідомлення про участь Ірану підтвердяться, це забезпечить ще один імпульс цінам, оскільки ми очікуємо, що США суворо забезпечуватимуть дотримання нафтових санкцій проти Ірану. Це ще більше посилить і так напружений ринок», - додали аналітики ING. .
Хоча Ізраїль видобуває дуже мало сирої нафти, ринки стурбовані тим, що ескалація конфлікту може завдати шкоди постачанню на Близький Схід і посилити очікуваний дефіцит до кінця року.
Ізраїльський порт Ашкелон та його нафтовий термінал були закриті після конфлікту, повідомили джерела у понеділок.
Іран є співучасником, хоча Сполучені Штати не мають у своєму розпорядженні жодної розвідувальної інформації або доказів, що вказують на пряму участь Ірану в нападах, заявив у понеділок представник Білого дому.
"Якщо США виявлять докази прямої причетності Ірану, то негайне скорочення експорту іранської нафти стане реальністю", - сказав Вівек Дхар, енергетичний аналітик CBA.
"Ми, як і раніше, вважаємо, що нафта марки Brent зрештою стабілізується на рівні $90-100 за барель у четвертому кварталі 2023 року", - сказав Дхар, додавши, що палестино-ізраїльський конфлікт підвищує ризик того, що ф'ючерси на Brent будуть спостерігатися на рівні $100 за барель та вище.
Більш позитивним сигналом для постачання є те, що Венесуела та США просунулися в переговорах, які можуть полегшити санкції щодо Каракаса, дозволивши принаймні ще одній іноземній нафтовій компанії брати венесуельську сиру нафту за певних умов.
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