Нафта активно дорожчає через атаку на Ізраїль, Brent близько $87,6 за барель

Ціни на нафту підскочили в понеділок на тлі ескалації палестино-ізраїльського конфлікту.

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:12 EET подорожчали на $3,05 (3,61%) - до $87,63 за барель.

Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на $3,09 (3,73%) - до $85,88 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 8,3%, WTI - на 8,8%.

Палестинці з угруповання ХАМАС у суботу атакували Ізраїль, жертвами нападу стали приблизно 700 жителів Ізраїлю, від обстрілів у відповідь загинули майже 500 жителів сектора Газа. Також бойовики стверджують, що утримують понад 130 заручників.

Газета The Wall Street Journal повідомила з посиланням на джерела, що нинішні дії ХАМАС проти Ізраїлю були сплановані заздалегідь за сприяння Ірану.

Якщо участь Тегерана підтвердиться, США можуть посилити санкції щодо іранського нафтового сектора, що призведе до падіння експорту палива з країни, вважають експерти.

Деякі аналітики оцінюють нафтовидобуток в Ірані в 3 млн барелів на добу, поставки на зовнішні ринки - понад 2 млн б/д. У 2020 році, коли США повернули санкції щодо країни, експорт падав до 400 тис. б/д.

Аналітики Citigroup під керівництвом Еда Морзе зазначають, що атака на Ізраїль матиме "бичачі наслідки" для ринку нафти, але наразі незрозуміло, як довго триватиме поточна криза.

"Усе залежить від термінів. Атака майже напевно відкладе будь-які поліпшення взаємин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, як і скасування саудитами добровільного обмеження видобутку на 1 млн б/д. Також зростають ризики нападу Ізраїлю на Іран, з урахуванням підтримки Іраном руху ХАМАС", - написали аналітики.