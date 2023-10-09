З 29 вересня по 6 жовтня гуртові ціни на бензин А-95 і ДП знизилися на 0,25 грн/л, до 48,25 грн/л і 49,50 грн/л відповідно

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Бензинові партії А-95 у п'ятницю, 6 жовтня, пропонувалися в ринок у межах торговельного діапазону 46,5-51,5 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л менше порівняно з минулим тижнем.

У південному й західному регіонах країни А-95 пропонували за найнижчими цінами - 46,5-49,5 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 46,75-51,5 грн/л. Ціна на «двійку» в гурті за цей же період не змінилася - 46,25 грн/л.

За тиждень вартість бензину А-95 на західному кордоні зросла на 0,25 грн/л, до 46,5 грн/л, на південних пропускних пунктах ціна на «п'ятірку» не змінилася - 46,75 грн/л.

Гуртові партії ДП 6 жовтня пропонувалися в ринок у межах діапазону 46,5-51,5 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л менше порівняно з минулою п'ятницею.

ДП у південному регіоні можна було придбати в межах 46,5-50 грн/л, а за тиждень середня ціна просіла на 1 грн/л, до 48 грн/л. Дещо дорожче дизпальне торгувалось у західному регіоні - за 47-50,5 грн/л, при цьому середня ціна тут спустилась на 0,25 грн/л, до 49 грн/л.

У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень не змінилися і тримаються на рівні 49,75 грн/л і 50,5 грн/л відповідно. У східному регіоні вартість дизельного пального знизилася на 0,25 грн/л і тримається на позначці 51 грн/л.

Ціна на ДП на західному й південному кордоні за тиждень знизилася на 1-1,25 грн/л, до 46,75 грн/л і 46,5 грн/л відповідно.

«Суттєве зниження цін на зовнішніх ринках створило передумови для зниження цін і на внутрішньому ринку. Новий, більш дешевий ресурс згодом зможе зайти в Україну, однак затримки на прикордонних пунктах можуть ще більше відтермінувати надходження нових постачань», - каже один з опитаних операторів ринку.

Він також зазначив, що наступного тижня набувають чинності нові норми розмитнення, які стосуються ввезення нафтопродуктів, що може ще більше вплинути на процес оформлення нових постачань.