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Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, щоб сприяти укладенню оборонної угоди зі США - WSJ
12:45 09.10.2023 |
Саудівська Аравія повідомила Вашингтону про готовність збільшити видобуток нафти на початку наступного року, якщо ціни на ринку залишаться високими, пише газета The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.
Такий крок, імовірно, спрямований на те, щоб завоювати прихильність американського Конгресу, який має розглянути обговорювану Штатами і Саудівською Аравією угоду, що передбачає визнання Ер-Ріядом Ізраїлю.
Саудівська Аравія досі не визнала Ізраїль, і укладення угоди, що передбачає налагодження дипломатичних відносин двох країн, могло б змінити геополітичну ситуацію на Близькому Сході, зазначає WSJ.
Серед інших умов угоди зі США - постачання зброї Штатами Саудівській Аравії, надання Ер-Ріяду гарантій безпеки і допомога у створенні програми у сфері мирного атома в країні.
Укладення оборонної угоди з Саудівською Аравією було б дипломатичною перемогою для президента США Джо Байдена перед наступними виборами.
Джерела WSJ зазначають, однак, що Ер-Ріяд не говорить про те, що готовий узяти на себе довгострокові зобов'язання щодо стримування зростання цін на нафту. Крім того, переговірники від Саудівської Аравії наголошують, що будь-які коригування обсягів видобутку визначатимуться ринковими умовами.
На початку вересня стало відомо, що Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти в 1 млн б/д до кінця 2023 року. Фактичний рівень виробництва нафти в країні до кінця поточного року очікується на рівні 9 млн б/д.
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