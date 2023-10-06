Нафта перейшла до зниження, Brent нижче $84 за барель

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зниження вдень у п'ятницю.

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 15:14 EET подешевшали на $0,13 (0,15%) - до $83,94 за барель.

Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,17 (0,21%) - до $82,14 за барель.

У четвер нафта подешевшала на 2-2,3% на тлі перспектив ослаблення світового попиту, які переважили побоювання щодо обмеженості пропозиції. Падінню цін також сприяв розпродаж з боку спекулянтів. Від'ємну динаміку, що спостерігалася в результаті, багато аналітиків оцінюють як надмірну.

"Нещодавня корекція нафтових цін була занадто стрімкою і, на нашу думку, значною мірою необґрунтованою", - йдеться в записці Barclays.

Зниження попиту мало переважно локальний характер і може виявитися тимчасовим явищем, тоді як загальна картина, відзначена дефіцитом пропозиції, залишається загалом незмінною, вважають експерти.

Так, оприлюднена в середу доповідь міністерства енергетики США показала більше, ніж очікувалося, зниження запасів нафти - на 2,22 млн барелів за консенсус-прогнозу в 1,4 млн барелів.

Того самого дня міністри моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) за підсумками зустрічі підтвердили прихильність раніше ухваленим рішенням про добровільне скорочення видобутку нафти.

Тепер трейдери очікують виходу звіту з безробіття в США за вересень, який буде опубліковано міністерством праці в п'ятницю, що надасть змогу отримати деяке уявлення про можливе наступне рішення ФРС щодо ключової процентної ставки. Консенсус-прогноз передбачає зростання кількості робочих місць на 170 тис. і зниження безробіття до 3,7% з серпневих 3,8%.

