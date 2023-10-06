Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження, Brent нижче $84 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зниження вдень у п'ятницю.

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 15:14 EET подешевшали на $0,13 (0,15%) - до $83,94 за барель.

Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,17 (0,21%) - до $82,14 за барель.

У четвер нафта подешевшала на 2-2,3% на тлі перспектив ослаблення світового попиту, які переважили побоювання щодо обмеженості пропозиції. Падінню цін також сприяв розпродаж з боку спекулянтів. Від'ємну динаміку, що спостерігалася в результаті, багато аналітиків оцінюють як надмірну.

"Нещодавня корекція нафтових цін була занадто стрімкою і, на нашу думку, значною мірою необґрунтованою", - йдеться в записці Barclays.

Зниження попиту мало переважно локальний характер і може виявитися тимчасовим явищем, тоді як загальна картина, відзначена дефіцитом пропозиції, залишається загалом незмінною, вважають експерти.

Так, оприлюднена в середу доповідь міністерства енергетики США показала більше, ніж очікувалося, зниження запасів нафти - на 2,22 млн барелів за консенсус-прогнозу в 1,4 млн барелів.

Того самого дня міністри моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) за підсумками зустрічі підтвердили прихильність раніше ухваленим рішенням про добровільне скорочення видобутку нафти.

Тепер трейдери очікують виходу звіту з безробіття в США за вересень, який буде опубліковано міністерством праці в п'ятницю, що надасть змогу отримати деяке уявлення про можливе наступне рішення ФРС щодо ключової процентної ставки. Консенсус-прогноз передбачає зростання кількості робочих місць на 170 тис. і зниження безробіття до 3,7% з серпневих 3,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5827
  0,0389
 0,11
EUR
 1
 38,6533
  0,1127
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5981  0,04 0,11 38,2163  0,04 0,09
EUR 39,8419  0,07 0,18 40,7222  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5800  0,04 0,11 36,6000  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес