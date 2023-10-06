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Середня ціна на автогаз прямує до 26 грн/л
14:53 06.10.2023 |
За тиждень, із 29 вересня по 6 жовтня, автогаз у середньому по країні додав 0,09 грн/л – до 25,84 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На АЗК мереж ОККО й WOG цей вид пального здорожчав на 17 і 18 копійок відповідно – до 26,66 грн/л.
На станціях мережі U.GO він додав 8 копійок на літрі – до 25,53 грн/л.
У мережі KLO автомобільний газ приріс на 30 коп./л – до 26,29 грн/л, в мережах Shell і Amic – на 27 коп./л, до 26,18 грн/л і 26,07 грн/л відповідно.
«БРСМ-Нафта» додала за тиждень 3 копійки на літр автогазу – до 24,99 грн/л.
Найбільше цей вид пального здорожчав – на 32 коп./л – на автозаправних станціях мережі Chipo, де автогаз тепер коштує 25,23 грн/л. Найменше – на 1 копійку на літрі – автогаз додав на АЗС «Авіас», де літр наразі продається за 26,07 грн/л.
Решта мереж підняли ціни на автогаз на 8-20 коп./л, до 24,49-26,18 грн/л (див. табл.).
Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.
Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 29 вересня по 6 жовтня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
26,66
|
0,17
|
WOG
|
26,66
|
0,18
|
SOCAR
|
26,49
|
0,00
|
Neftek
|
26,49
|
0,00
|
KLO
|
26,29
|
0,30
|
Shell
|
26,18
|
0,27
|
Авіас
|
26,07
|
0,01
|
AMIC
|
25,83
|
0,27
|
ZOG
|
25,80
|
0,00
|
UPG
|
25,71
|
0,00
|
Mango
|
25,57
|
0,00
|
U.GO
|
25,53
|
0,08
|
Ovis
|
25,49
|
0,00
|
VostokGaz
|
25,49
|
0,10
|
Rodnik
|
25,49
|
0,20
|
Motto
|
25,48
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,40
|
0,00
|
Chipo
|
25,23
|
0,32
|
BVS
|
25,19
|
0,00
|
Автотранс
|
25,18
|
0,00
|
Green Wave
|
25,10
|
0,20
|
Рур груп
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,99
|
0,03
|
Кворум
|
24,98
|
0,10
|
VST
|
24,90
|
0,00
|
RLS
|
24,90
|
0,00
|
Олас
|
24,90
|
0,00
|
Marshal
|
24,50
|
0,10
|
Luxwen
|
24,49
|
0,20
|
Катрал
|
24,47
|
0,00
|
Авантаж 7
|
24,45
|
0,00
|
Prime
|
24,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
25,84
|
0,09
|
|
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