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АНАЛІТИКА

Середня ціна на автогаз прямує до 26 грн/л

 

За тиждень, із 29 вересня по 6 жовтня, автогаз у середньому по країні додав 0,09 грн/л – до 25,84 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На АЗК мереж ОККО й WOG цей вид пального здорожчав на 17 і 18 копійок відповідно – до 26,66 грн/л.

На станціях мережі U.GO він додав 8 копійок на літрі – до 25,53 грн/л.

У мережі KLO автомобільний газ приріс на 30 коп./л – до 26,29 грн/л, в мережах Shell і Amic – на 27 коп./л, до 26,18 грн/л і 26,07 грн/л відповідно.

«БРСМ-Нафта» додала за тиждень 3 копійки на літр автогазу – до 24,99 грн/л.

Найбільше цей вид пального здорожчав – на 32 коп./л – на автозаправних станціях мережі Chipo, де автогаз тепер коштує 25,23 грн/л. Найменше – на 1 копійку на літрі – автогаз додав на АЗС «Авіас», де літр наразі продається за 26,07 грн/л.

Решта мереж підняли ціни на автогаз на 8-20 коп./л, до 24,49-26,18 грн/л (див. табл.).

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 29 вересня по 6 жовтня, грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

26,66

0,17

WOG

26,66

0,18

SOCAR

26,49

0,00

Neftek

26,49

0,00

KLO

26,29

0,30

Shell

26,18

0,27

Авіас

26,07

0,01

AMIC

25,83

0,27

ZOG

25,80

0,00

UPG

25,71

0,00

Mango

25,57

0,00

U.GO

25,53

0,08

Ovis

25,49

0,00

VostokGaz

25,49

0,10

Rodnik

25,49

0,20

Motto

25,48

0,00

Укрнафта

25,40

0,00

Chipo

25,23

0,32

BVS

25,19

0,00

Автотранс

25,18

0,00

Green Wave

25,10

0,20

Рур груп

25,00

0,00

БРСМ-Нафта

24,99

0,03

Кворум

24,98

0,10

VST

24,90

0,00

RLS

24,90

0,00

Олас

24,90

0,00

Marshal

24,50

0,10

Luxwen

24,49

0,20

Катрал

24,47

0,00

Авантаж 7

24,45

0,00

Prime

24,00

0,00

Середня ціна в Україні

25,84

0,09
За матеріалами: EnKorr
 

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