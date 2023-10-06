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Роздрібні ціни на пальне зростають
14:49 06.10.2023 |
За тиждень (30 вересня-6 жовтня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,30 грн/л і склала 55,41 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,26 грн/л — до 58,33 грн/л, а дизельне пальне — на 0,41 грн/л, до 55,50 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 55 грн/л, А-95+ — до 55,50 грн/л, дизельне пальне — до 55 грн/л.
На станціях столичної мережі KLO всі види пального здорожчали на 0,7 грн/л: бензин А-95 — до 56,79 грн/л, бензин А-95+ — до 58,99 грн/л, ДП — до 56,29 грн/л.
Дизпальне у мережі UPG за тиждень здорожчало на 50 коп./л, до 55,10 грн/л.
Мережі AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», U.GO, Prime, «Укр-Петроль», Neftek та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4-1,5 грн/л (див. табл.).
Разом із цим мережа «Авантаж», яка нещодавно заявила про анулювання ліцензій на половину її станцій, знизила ціну на звичайний бензин А-95 на 60 коп./л, до 49,95 грн/л, дизпальне залишилось на рівні 51,55 грн/л.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 30 вересня по 6 жовтня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Авіас
|
55,00
|
1,00
|
55,50
|
1,00
|
55,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
UPG
|
55,60
|
0,00
|
57,60
|
0,00
|
55,10
|
0,50
|
AMIC
|
56,24
|
0,25
|
57,64
|
0,15
|
56,47
|
0,67
|
Shell
|
57,79
|
0,90
|
59,89
|
1,00
|
57,79
|
0,90
|
SOCAR
|
58,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
52,73
|
0,04
|
53,19
|
0,42
|
KLO
|
56,79
|
0,70
|
58,99
|
0,70
|
56,29
|
0,70
|
U.GO
|
55,46
|
0,66
|
57,55
|
0,60
|
54,46
|
0,66
|
Автотранс
|
55,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
Chipo
|
53,98
|
0,48
|
53,55
|
0,60
|
Авантаж 7
|
49,95
|
-0,60
|
51,55
|
0,00
|
Prime
|
54,30
|
0,50
|
54,30
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
51,80
|
0,00
|
51,80
|
0,00
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
54,29
|
1,00
|
54,09
|
1,00
|
Ovis
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
VST
|
54,30
|
0,70
|
53,90
|
1,00
|
Marshal
|
54,40
|
0,00
|
54,40
|
1,00
|
Маркет
|
50,69
|
0,40
|
50,89
|
0,00
|
Олас
|
53,50
|
0,00
|
52,99
|
0,09
|
VostokGaz
|
54,39
|
0,40
|
54,89
|
0,90
|
Neftek
|
57,99
|
1,50
|
59,99
|
0,50
|
57,99
|
1,50
|
Кворум
|
54,48
|
0,50
|
53,98
|
0,50
|
ZOG
|
54,00
|
0,00
|
55,50
|
0,00
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
55,79
|
0,00
|
Green Wave
|
55,50
|
0,00
|
53,80
|
0,00
|
RLS
|
53,40
|
0,50
|
55,50
|
0,50
|
53,40
|
0,50
|
Фактор
|
50,70
|
0,70
|
50,50
|
0,40
|
Середня ціна в Україні
|
55,41
|
0,30
|
58,33
|
0,26
|
55,50
|
0,41
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