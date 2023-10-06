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АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на пальне зростають

 

За тиждень (30 вересня-6 жовтня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,30 грн/л і склала 55,41 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,26 грн/л — до 58,33 грн/л, а дизельне пальне — на 0,41 грн/л, до 55,50 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 55 грн/л, А-95+ — до 55,50 грн/л, дизельне пальне — до 55 грн/л.

На станціях столичної мережі KLO всі види пального здорожчали на 0,7 грн/л: бензин А-95 — до 56,79 грн/л, бензин А-95+ — до 58,99 грн/л, ДП — до 56,29 грн/л.

Дизпальне у мережі UPG за тиждень здорожчало на 50 коп./л, до 55,10 грн/л.

Мережі AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», U.GO, Prime, «Укр-Петроль», Neftek та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4-1,5 грн/л (див. табл.).

Разом із цим мережа «Авантаж», яка нещодавно заявила про анулювання ліцензій на половину її станцій, знизила ціну на звичайний бензин А-95 на 60 коп./л, до 49,95 грн/л, дизпальне залишилось на рівні 51,55 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 30 вересня по 6 жовтня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

WOG

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

Авіас

55,00

1,00

55,50

1,00

55,00

1,00

Укрнафта

53,90

0,00

55,90

0,00

53,90

0,00

UPG

55,60

0,00

57,60

0,00

55,10

0,50

AMIC

56,24

0,25

57,64

0,15

56,47

0,67

Shell

57,79

0,90

59,89

1,00

57,79

0,90

SOCAR

58,99

0,00

60,99

0,00

58,99

0,00

БРСМ-Нафта

52,73

0,04

    

53,19

0,42

KLO

56,79

0,70

58,99

0,70

56,29

0,70

U.GO

55,46

0,66

57,55

0,60

54,46

0,66

Автотранс

55,98

0,00

    

55,98

0,00

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

55,99

0,00

Chipo

53,98

0,48

    

53,55

0,60

Авантаж 7

49,95

-0,60

    

51,55

0,00

Prime

54,30

0,50

    

54,30

0,50

Укр-Петроль

51,80

0,00

    

51,80

0,00

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

54,29

1,00

    

54,09

1,00

Ovis

55,99

0,00

57,99

0,00

55,49

0,00

VST

54,30

0,70

    

53,90

1,00

Marshal

54,40

0,00

    

54,40

1,00

Маркет

50,69

0,40

    

50,89

0,00

Олас

53,50

0,00

    

52,99

0,09

VostokGaz

54,39

0,40

    

54,89

0,90

Neftek

57,99

1,50

59,99

0,50

57,99

1,50

Кворум

54,48

0,50

    

53,98

0,50

ZOG

54,00

0,00

    

55,50

0,00

Катрал

55,99

0,00

    

55,79

0,00

Green Wave

55,50

0,00

    

53,80

0,00

RLS

53,40

0,50

55,50

0,50

53,40

0,50

Фактор

50,70

0,70

    

50,50

0,40

Середня ціна в Україні

55,41

0,30

58,33

0,26

55,50

0,41
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За матеріалами: EnKorr
 

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