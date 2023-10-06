Роздрібні ціни на пальне зростають

За тиждень (30 вересня-6 жовтня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,30 грн/л і склала 55,41 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,26 грн/л — до 58,33 грн/л, а дизельне пальне — на 0,41 грн/л, до 55,50 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 55 грн/л, А-95+ — до 55,50 грн/л, дизельне пальне — до 55 грн/л.

На станціях столичної мережі KLO всі види пального здорожчали на 0,7 грн/л: бензин А-95 — до 56,79 грн/л, бензин А-95+ — до 58,99 грн/л, ДП — до 56,29 грн/л.

Дизпальне у мережі UPG за тиждень здорожчало на 50 коп./л, до 55,10 грн/л.

Мережі AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», U.GO, Prime, «Укр-Петроль», Neftek та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4-1,5 грн/л (див. табл.).

Разом із цим мережа «Авантаж», яка нещодавно заявила про анулювання ліцензій на половину її станцій, знизила ціну на звичайний бензин А-95 на 60 коп./л, до 49,95 грн/л, дизпальне залишилось на рівні 51,55 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 30 вересня по 6 жовтня 2023 р., грн/л

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 57,99 0,00 59,99 0,00 57,99 0,00 WOG 57,99 0,00 59,99 0,00 57,99 0,00 Авіас 55,00 1,00 55,50 1,00 55,00 1,00 Укрнафта 53,90 0,00 55,90 0,00 53,90 0,00 UPG 55,60 0,00 57,60 0,00 55,10 0,50 AMIC 56,24 0,25 57,64 0,15 56,47 0,67 Shell 57,79 0,90 59,89 1,00 57,79 0,90 SOCAR 58,99 0,00 60,99 0,00 58,99 0,00 БРСМ-Нафта 52,73 0,04 53,19 0,42 KLO 56,79 0,70 58,99 0,70 56,29 0,70 U.GO 55,46 0,66 57,55 0,60 54,46 0,66 Автотранс 55,98 0,00 55,98 0,00 BVS 55,99 0,00 57,99 0,00 55,99 0,00 Chipo 53,98 0,48 53,55 0,60 Авантаж 7 49,95 -0,60 51,55 0,00 Prime 54,30 0,50 54,30 0,50 Укр-Петроль 51,80 0,00 51,80 0,00 Рур груп 54,99 0,00 54,99 0,00 Mango 54,29 1,00 54,09 1,00 Ovis 55,99 0,00 57,99 0,00 55,49 0,00 VST 54,30 0,70 53,90 1,00 Marshal 54,40 0,00 54,40 1,00 Маркет 50,69 0,40 50,89 0,00 Олас 53,50 0,00 52,99 0,09 VostokGaz 54,39 0,40 54,89 0,90 Neftek 57,99 1,50 59,99 0,50 57,99 1,50 Кворум 54,48 0,50 53,98 0,50 ZOG 54,00 0,00 55,50 0,00 Катрал 55,99 0,00 55,79 0,00 Green Wave 55,50 0,00 53,80 0,00 RLS 53,40 0,50 55,50 0,50 53,40 0,50 Фактор 50,70 0,70 50,50 0,40 Середня ціна в Україні 55,41 0,30 58,33 0,26 55,50 0,41

Друкувати TweetLike Попередня Наступна Коментарі

Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі

Важливі новини Благодійність: «Дорога добра» від WOG вже зібрала 2,5 млн грн Ринок ДП: ситуація на півдні загострюється Середня ціна на автогаз прямує до 26 грн/л



УЕБ – природний газ



Курси валют НБУ06.10 1 USD:36,62 UAH 1 EUR:38,54 UAH Результати торгів (природний газ)UAH ВОГ післяплата ресурс листопада 2023:15 784,00 21.09 ГТС післяплата ресурс жовтня 2023:15 000,00/-0,93% 14.09 ВОГ післяплата ресурс жовтня 2023:14 577,00/+24,59% 27.09 ГТС післяплата ресурс вересня 2023:15 420,00/+3,37% 05.09 ПСГ передоплата ресурс вересня 2023:14 976,00 14.09 ПСГ післяплата ресурс вересня 2023:15 100,00/-1,98% 13.09 ВОГ післяплата ресурс вересня 2023:16 224,00/+38,67% 30.08 Середньозважена ціна на 05.10.2023UAH ресурс жовтня 2023:15 232,73

Головні новини Ринок ДП: ситуація на півдні загострюється Статистика за тиждень: як змінилися ціни на пальне Brent торгується біля $84,2 за барель