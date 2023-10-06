Фінансові новини
- |
- 06.10.23
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта очікує на семе різке тижневе зниження з березня цього року
08:54 06.10.2023 |
Ціни на нафту перебувають на шляху до різкого тижневого падіння з березня, незважаючи на зростання в п'ятницю, оскільки розпродаж на ринку облігацій США викликав побоювання з приводу глобального економічного спаду та побоювання з приводу різкого падіння попиту на пальне.
Обидва еталони минулого тижня зросли до максимумів 2023 року, але нафта Brent цього тижня впала на 11,6%, а WTI - приблизно на 9%.
Зростання стурбованості інвесторів у облігації з приводу державних видатків і дефіцит бюджету в Сполучених Штатах, найбільшого споживача нафти у світі, сприяють різкому розпродажу, який підштовхнув ціни казначейських облігацій до 17-річного мінімуму.
У п'ятницю ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:58 EET виросли на 26 центів, або 0,3%, до $84,33, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 28 центів, або 0,3%, до $82 ,59, трохи відновившись після падіння на 2% у четвер.
«Ціни на нафту стабілізуються після важкого тижня, коли безперервний розпродаж на ринку облігацій викликав побоювання з приводу глобального зростання», - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.
"Гірший тиждень для нафти з березня починає залучати покупців, враховуючи, що ринок нафти в короткостроковій перспективі, як і раніше, залишатиметься напруженим", - сказав Мойя.
У повідомленні JPMorgan говориться, що він очікує, що зростання попиту на нафту в останньому кварталі 2023 року буде здоровим, але повільнішим, тоді як Національний банк Австралії заявив, що вважає недавнє падіння цін тимчасовим, і прогнозує дефіцит ринку у цьому кварталі.
"Ми вважаємо, що як тільки ринки почнуть звертати увагу на скорочення світових запасів нафти, ф'ючерси на нафту марки Brent, ймовірно, знову піднімуться вище за $90 за барель", - йдеться в повідомленні Банку Співдружності Австралії в п'ятницю.
Дані уряду США цього тижня показали різке зниження попиту на бензин у США, а економічні дані показали, що сектор послуг США сповільнився. Ключове дослідження показало, що економіка єврозони, ймовірно, скоротилася минулого кварталу, тоді як дорогий долар стримував купівельну спроможність країн у всьому світі.
У п'ятницю вся увага буде прикута до щомісячного звіту про зайнятість у США, щоб побачити ознаки того, наскільки сильна економіка.
«Сьогоднішні дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, індекс споживчих цін США та економічні дані Китаю наступного тижня матимуть ключове значення для управління рухом нафти. Стійкий економічний фронт може стати короткостроковим позитивним сигналом для перспектив попиту», - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія передасть Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk
|Нардепи зібрали понад 226 підписів під зверненням до Стефанчука про заборону церков, контрольованих із Росії
|Rheinmetall передасть Україні автоматизовані системи розвідки
|Комітети Європарламенту підтримали багаторічний план підтримки України на 50 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАБУ прийшло з обшуками до єдиного виробника тепловізійних прицілів Archer: Розслідують розтрату коштів в особливо великих розмірах
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.10.23
|Україна з початку роботи гуманітарного коридору експортувала майже 90 тисяч тонн металопродукції
|Вартість фрахту з дунайських портів зростає - УЗА
|Група Нафтогаз збільшила кількість клієнтів-нерезидентів до 148 компаній
|«Текстиль-Контакт» купує закриту фабрику в Польщі, щоб перевезти її до Чернігова
Бізнес
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника
|TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць
|На соцмережу X Маска подали позов щодо порушення торгової марки
|Visa виділила $100 млн на інвестиції в штучний інтелект
|Маск протестував пряму трансляцію у соцмережі X: грав у Diablo IV
|Франція схвалила оновлення, розроблене Apple для зниження рівня випромінювання iPhone 12
|WSJ: французька влада провела обшуки в офісах Nvidia