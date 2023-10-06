Нафта очікує на семе різке тижневе зниження з березня цього року

Ціни на нафту перебувають на шляху до різкого тижневого падіння з березня, незважаючи на зростання в п'ятницю, оскільки розпродаж на ринку облігацій США викликав побоювання з приводу глобального економічного спаду та побоювання з приводу різкого падіння попиту на пальне.

Обидва еталони минулого тижня зросли до максимумів 2023 року, але нафта Brent цього тижня впала на 11,6%, а WTI - приблизно на 9%.

Зростання стурбованості інвесторів у облігації з приводу державних видатків і дефіцит бюджету в Сполучених Штатах, найбільшого споживача нафти у світі, сприяють різкому розпродажу, який підштовхнув ціни казначейських облігацій до 17-річного мінімуму.

У п'ятницю ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:58 EET виросли на 26 центів, або 0,3%, до $84,33, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 28 центів, або 0,3%, до $82 ,59, трохи відновившись після падіння на 2% у четвер.

«Ціни на нафту стабілізуються після важкого тижня, коли безперервний розпродаж на ринку облігацій викликав побоювання з приводу глобального зростання», - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

"Гірший тиждень для нафти з березня починає залучати покупців, враховуючи, що ринок нафти в короткостроковій перспективі, як і раніше, залишатиметься напруженим", - сказав Мойя.

У повідомленні JPMorgan говориться, що він очікує, що зростання попиту на нафту в останньому кварталі 2023 року буде здоровим, але повільнішим, тоді як Національний банк Австралії заявив, що вважає недавнє падіння цін тимчасовим, і прогнозує дефіцит ринку у цьому кварталі.

"Ми вважаємо, що як тільки ринки почнуть звертати увагу на скорочення світових запасів нафти, ф'ючерси на нафту марки Brent, ймовірно, знову піднімуться вище за $90 за барель", - йдеться в повідомленні Банку Співдружності Австралії в п'ятницю.

Дані уряду США цього тижня показали різке зниження попиту на бензин у США, а економічні дані показали, що сектор послуг США сповільнився. Ключове дослідження показало, що економіка єврозони, ймовірно, скоротилася минулого кварталу, тоді як дорогий долар стримував купівельну спроможність країн у всьому світі.

У п'ятницю вся увага буде прикута до щомісячного звіту про зайнятість у США, щоб побачити ознаки того, наскільки сильна економіка.

«Сьогоднішні дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, індекс споживчих цін США та економічні дані Китаю наступного тижня матимуть ключове значення для управління рухом нафти. Стійкий економічний фронт може стати короткостроковим позитивним сигналом для перспектив попиту», - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.