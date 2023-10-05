LPG в дрібному гурті незначно здорожчав

З 28 вересня по 5 жовтня в Україні середня ціна на скраплений газ в дрібному гурту збільшилась на 320 грн/т, до 40 570 грн/т,свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

«Наразі кількість газу на ринку ще достатня, аби можна було стримати значне здорожчення продукту», - прокоментували в одній із паливних компаній. «Газ є, але його об'єм зараз менше, ніж на минулому тижні. Тоді ринок був більш профіцитним, зараз - баланс», - додали у іншій.

Слід зауважити, що на ринок ще продовжує надходити ресурс, який був придбаний раніше.

На цьому тижні середня ціна на автогаз на західному кордоні становить 40 416 грн/т, що на 257 грн більше порівняно з минулим тижнем. З доставкою у Київ такий LPG буде коштувати 42 470-42 985 грн/т, тоді як на столичному ринку середня вартість газу становить 41 000 грн/л. «Попит на ринку не змінився, він такий же як і тиждень-два тому», - зазначив один із трейдерів.

На торгах Української енергетичної біржі 4 жовтня середня ціна ресурсу «Укргазвидобування» складала 40 069 грн/т, «Укрнафти» - 40 293 грн/т. Це, відповідно, на 142 грн і 558 грн вище, ніж на аукціоні минулого тижня. Зазначимо, що на старті торгів «Укрнафта» заявила 44 000 грн/л, проте за таку вартість ніхто не поспішав купувати продукт.

«Ажіотажу не було, але торги проходили більш активно, ніж на минулому тижні», - зазначив один із учасників аукціону. На торгах було реалізовано 91% від загального обсягу LPG, виставленого на продаж.

«На попит на газ на аукціоні могло вплинути те, що Нацбанк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу валют», - поділилися думкою в одній із компаній. В іншій зазначили, що ціна на газ була прийнятною.

На аукціоні приватних виробників ціна на газ не змінилась і складала 40 800 грн/л.

Наразі вартість газу в країні зростає невеликими темпами. Але, зі слів учасників ринку, така динаміка збережеться ненадовго. «За декілька тижнів, старі партії газу закінчаться, що суттєво вплине на ціни на LPG в країні», - ввіжає співрозмовник видання. Крім того, з його слів, на ціноутворення вплине і курс долара, в разі його росту. Але є і оптимістичні прогнози, які базуються на зниженні котирувань на нафту.

